Basket femminile, Serie A1: Tagliamento stellare trascina Moncalieri, vincono tutte le big

Seconda giornata della Serie A1 femminile di basket e si confermano le big. La Reyer Venezia si impone 80-67 contro Campobasso grazie ad un’ottima prestazione della coppia Villa-Madera, oltre ad una Shepard da 23 punti. Venezia ha allungato nel secondo quarto, ma Campobasso è stata brava a rientrare sul -7 nell’utlima frazione, prima del nuovo allungo veneziano.

Vincono nettamente il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, che ottengono la seconda vittoria consecutiva, superando rispettivamente Sesto San Giovanni (67-38) ed il Brixia Basket (83-65).

Super prestazione di Marzia Tagliamento, che mette a referto 35 punti nel successo in volata di Moncalieri contro Faenza (88-85). Tutto facile per Lucca contro la neopromossa Crema (75-60) ed anche la Virtus Bologna non sbaglia in casa contro San Martino di Lupari (85-72).

RISULTATI 2^ GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2022-2023

Umana Reyer Venezia – La Molisana Magnolia Campobasso 80-67

Famila Wuber Schio – Allianz Sesto San Giovanni 67-38

RMB Brixia Basket – Passalacqua Ragusa 65-83

Akronos Tech Moncalieri – E-Work Faenza 88-85

Gesam Gas&Luce Lucca – Parking Graf Crema 75-60

Virtus Segafredo Bologna – Fila San Martino di Lupari 85-72

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Banco di Sardegna Dinamo Sassari (posticipata al 18/10)

Credit: Ciamillo