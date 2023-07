Volley, Superlega: big match tra Perugia e Monza, Civitanova rischia a Taranto

Il campionato dei Campioni del Mondo è pronto a partire con una prima giornata ricca di spunti e di match molto interessanti. Le big della Superlega di Volley non possono essere ancora al meglio per via di una preparazione tutt’altro che accurata e le squadre di seconda o terza fascia hanno avuto più tempo per lavorare a ranghi (quasi) compatti: tutto questo rende ancora più interessanti ed incerte le sfide in programma domani e domenica.

Si parte con una sfida stellare, in programma domenica alle 15.30 tra la Sir Safety Susa Perugia e il Vero Volley Monza, due delle pretendenti al posto al sole delle prime quattro posizioni in regular season. Fa il suo debutto sulla panchina umbra Andrea Anastasi, mentre in campo vestiranno per la prima volta la maglia dei Block Devils il polacco Semeniuk e il centrale Flavio Gualberto. In campo i campioni del mondo Giannelli e Russo, mentre dall’altra parte i brianzoli cercheranno di non essere da meno con una squadra ricca di esperienza e nomi altisonanti, a partire dalla diagonale con l’alzatore brasiliano Cachopa e il sempreverde tedesco Grozer, fino ad arrivare alla coppia Galassi (campione del mondo) e Di Martino al centro. Spettacolo assicurato.

La partenza vera è domani, sabato 1 ottobre, con due anticipi serali. Si parte alle 19 con un’altra sfida da seguire punto dopo punto tra la Gioiella Prisma Taranto e i campioni d’Italia della Lube Civitanova. Le due squadre partono entrambe ad handicap perchè Civitanova non potrà avere a disposizione il centrale brasiliano Isac (tesseramento congelato per via di un problema fisico nella regione lombare che potrebbe richiedere tre mesi di ulteriore stop) e lo schiacciatore Yant che sarà in panchina ma è alle prese con un problema muscolare. Diamantini e Gabi Garcia i designati per sostituire gli assenti. Taranto, invece, dopo il maquillage estivo che ha portato tante novità, da Antonov a Loeppky, da Gargiulo a Rizzo, dovrà quasi certamente fare a meno dell’acciaccato alzatore Falaschi e coach Di Pinto si affiderà, a meno di sorprese dell’ultima ora, al nuovo arrivato Cottarelli.

Sempre sabato alle 20.30 saranno di fronte Padova e Valsa Group Modena. Anche qui squadre per buona parte rivoluzionate rispetto alla scorsa stagione. Gli emiliani partono favoriti ma è tutto da verificare il nuovo assetto tattico con gli innesti di Lagumdzija nel ruolo di opposto, Rinaldi in banda e Krick al centro. Il solo Volpato è stato confermato tra i veneti che schierano un sestetto con Saitta in regia, Petkovic opposto, i centrali Volpato e Canella, Takahashi e Asparuhov in banda e l’ex trentino Zenger nel ruolo di libero.

Domenica alle 18 un’altra delle candidate alla lotta per lo scudetto, l’Itas Trentino, che in estate ha cambiato solo il libero con l’arrivo di Laurenzano, e qualche elemento della panchina, ospita l’unica neo-promossa in Eurolega, l’Emma Villas Aubay Siena che ha variato tanto in estate affidandosi anche a qualche azzurro come Ricci e Pinali, e a giocatori di comprovata esperienza come Mazzone, Van Garderen e Petric, per essere competitiva in chiave salvezza. Una vera mina vagante. Sempre alle 18 il debutto casalingo dell’Allianz Milano di Roberto Piazza, con le novità Ebadipour e Loser in campo, contro una squadra tutta da scoprire, che molti addetti ai lavori additano come squadra che rischia maggiormente la retrocessione ma che ha le armi per per difendersi come il Top Volley Cisterna di Fabio Soli.

A concludere il programma della prima giornata una delle squadre più attese della stagione, la Gas Sales Bluenergy Piacenza che in estate ha portato a casa giocatori del calibro di Leal, Lucarelli, Simon e Romanò per tentare di dare l’assalto allo scudetto. Gli emiliani di Lorenzo Bernardi ospitano alle 20.30 il Verona di Rado Stoytchev che ha inserito Keita e Mosca nel motore e punta ad un campionato meno sofferto rispetto a quello della scorsa stagione.

Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini