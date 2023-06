Volley, l’Italia campione del mondo vicina alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: il regolamento

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno protagoniste 12 squadre nel torneo di volley maschile, ciascuna composta da 14 atleti. La Francia, detentrice del titolo a cinque cerchi, è già qualificata in qualità di Paese organizzatore. Come verranno ammesse le altre undici formazioni ai Giochi? I primi sei pass saranno distribuiti attraverso tre tornei preolimpici (due tagliandi per ciascuno evento) a cui parteciperanno le prime 24 compagini del ranking FIVB aggiornato a oggi. A ogni torneo prenderanno parte otto squadre.

L’Italia è seconda in graduatoria e dunque andrà alla caccia del biglietto per i Giochi già tra settembre e ottobre 2023 (sede e date esatte dell’evento sono da definire). Gli altri cinque posti verranno assegnati attraverso il ranking FIVB aggiornato al giugno 2024: le migliori cinque Nazioni non ancora qualificate attraverso i tornei voleranno nella capitale transalpina, ma prima bisognerà osservare il criterio di rappresenza universale che prevede la presenza di almeno una Nazione per Continente. Le aree geografiche pallavoliste sono: Nord-Centro America, Sudamerica, Europa, Africa, Asia/Oceania.

L’Italia è seconda nel ranking FIVB dopo la doppietta Europei-Mondiali e appare decisamente vicina alle Olimpiadi: se non riuscirà a fare festa attraverso i tornei preolimpici appare molto probabile la conquista di un pass tramite il secondo processo di selezione. Simone Giannelli e compagni si stanno godendo l’apoteosi di Katowice, ma ora il mirino è inevitabilmente puntato sulle Olimpiadi, dove l’Italia non ha mai conquistato la medaglia d’oro nonostante i quattro Mondiali in bacheca.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE, LE AMMESSE AI TORNEI PREOLIMPICI

1. Polonia 389

2. Italia 369

3. Francia 368 (già qualificata ai Giochi come Paese organizzatore, non parteciperà ai preolimpici)

4. Brasile 361

5. Russia 352 (sarà ancora esclusa dalle competizioni il prossimo anno?)

6. USA 333

7. Giappone 277

8. Argentina 273

9. Slovenia 268

10. Iran 267

11. Serbia 253

12. Cuba 230

13. Olanda 228

14. Turchia 200

15. Canada 189

16. Ucraina 187

17. Germania 184

18. Messico 175

19. Tunisia 172

20. Egitto 157

21. Belgio 153

22. Repubblica Ceca 152

23. Bulgaria 152

24. Finlandia 152

25. Qatar 152

26. Cina 151 (solo se la Russia sarà esclusa)

