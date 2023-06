Volley, chi sono i campioni del mondo dell’Italia: l’età e dove giocano. Tutte le schede

L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 di volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-1 nell’epocale finale di Katowice. I Campioni d’Europa hanno trionfato nella tana degli avversari, detronizzando i detentori del titolo e conquistando il trofeo iridato per la quarta volta nella storia. I Giovani Ribelli si sono già consacrati nel giro di un anno e ora hanno già messo nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il CT Fefé De Giorgi era in campo in occasione dei tre trionfi della Generazione dei Fenomeni, oggi ha firmato il suo primo sigillo iridato da allenatore. Il tecnico pugliese ha convocato 14 atleti per questa competizione: ben dodici erano esordienti assoluti ai Mondiali, Simone Giannelli aveva giocato anche nel 2018 (eliminazione nella terza fase a gironi, alle porte delle semifinali), il veterano era Simone Anzani con tre presenze (il centrale indossò la maglia anche nella mesta spedizione del 2014, sempre in Polonia)

L’età anagrafica media di questo gruppo è di 24 anni. Il capitano Simone Giannelli ha 26 anni, il bolzanino è stato premiato come MVP del torneo e vanta 183 presenze in Nazionale (il palleggiatore di Perugia ha conquistato anche la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016). L’opposto Yuri Romanò ha 25 anni, è stato l’eroe del mitico tie-break contro la Slovenia lo scorso anno e in questi Mondiali ha ruggito da titolare: il brianzolo vanta 37 presenze in azzurro, ha avuto pochissimo spazio in SuperLega a Milano (chiuso dal francese Jean Patry) ma nella prossima stagione la musica cambierà a Piacenza.

Alessandro Michieletto è la dichiarata stella del gruppo: il bresciano spegnerà 21 candeline il prossimo 5 dicembre, lo schiacciatore di 209 cm è un fenomeno assoluto in grado di fare la differenza. Il figlio d’arte ha curiosamente esordito con l’Italia in un match contro la Polonia (28 maggio 2021 in Nations League, i biancorossi si imposero per 3-0…). Il suo compagno di banda Daniele Lavia, con cui condivide la diagonale offensiva anche a Trento, compirà 23 anni il 4 novembre: il calabrese è stato tra i più continui in questa rassegna iridata, avrebbe meritato un premio individuale.

Il centrale Gianluca Galassi ha 25 anni: 202 cm di grande impatto a muro e con i primi tempi, ammirati per tutto il torneo prima di una finale non così brillante. Il trentino milita a Monza ed è affiancato da Simone Anzani, il 32enne comasco è l’unico over-30 di questo gruppo ed è fondamentale all’interno dello spogliatoio per l’esperienza e le sue doti di collante umano. Il libero Fabio Balaso, quasi 27enne padovano, ha compiuto un salto qualitativo enorme in questi Mondiali ed è pronto a difendere lo scudetto a Civitanova insieme ad Anzani.

Il 25enne palermitano Roberto Russo ha avuto modo di giocare parte dell’ottavo di finale contro Cuba (prima dell’ingresso del risolutore Anzani) e la seconda parte della finale contro la Polonia. La rosa è completata dall’opposto Giulio Pinali (25enne titolare fino al tie-break della finale degli Europei), dai promettenti schiacciatori Francesco Recine (23 anni) e Mattia Bottolo (22 anni), dal centrale Leandro Mosca (22 anni), dal palleggiatore Riccardo Sbertoli (24 anni) e dal libero Leonardo Scanferla (23 anni).

Meritano di essere menzionati anche gli uomini dello staff: il vice allenatore Massimo Caponeri, l’assistente allenatore e preparatore fisico Nicola Giolito, il medico Piero Benelli, i fisioterapisti Sebastiano Cencini e Francesco Alfatti, il terzo allenatore Vincenzo Fanizza, lo scoutman Ivan Contrario e il suo assistente Simone Cruciani, i manager Vittorio Sacripanti e Giacomo Giretto, il pedagogista Giuliano Bergamaschi.

ITALIA CAMPIONE DEL MONDO: STAFF E GIOCATORI

I GIOCATORI

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

LO STAFF TECNICO

Ferdinando De Giorgi (allenatore e direttore tecnico)

Massimo Caponeri (vice allenatore)

Nicola Giolito (assistente allenatore e preparatore fisico)

Piero Benelli (medico)

Sebastiano Cencini (fisioterapista)

Francesco Alfatti (fisioterapista)

Vittorio Sacripanti (dirigente accompagnatore)

Giacomo Giretto (team manager)

Giuliano Bergamaschi (pedagogista)

Ivan Contrario (scoutman)

Vincenzo Fanizza (terzo allenatore osservatore dei gironi in Polonia)

Simone Cruciani (assistente scoutman e osservatore dei gironi in Polonia)

CHI SONO GLI AZZURRI CAMPIONI DEL MONDO? LE SCHEDE

1.Giulio Pinali

È nato a Bologna il 2 aprile 1997. Altezza 198 cm. Opposto. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018 e la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Emma Villas Aubay Siena

Presenze: 70

Esordio: il 23 maggio 2019 a Cagliari: Italia Giappone 3-1 (Amichevole).

3. Francesco Recine

È nato a Ravenna il 7 febbraio 1999. Altezza 184 cm. Schiacciatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Presenze: 47

Esordio: il 21 giugno 2019 a Milano, Italia-Serbia 3-0 (Volleyball Nations League).

5. Alessandro Michieletto

È nato a Desenzano del Garda (BS) il 5 dicembre 2001. Altezza 209 cm. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Itas Trentino

Presenze: 56

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League).

6. Simone Giannelli

È nato a Bolzano il 9 agosto 1996. Altezza 200 cm. Alzatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015, la medaglia d’argento nella World Cup 2015, la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Sir Safety Conad Perugia

Presenze: 183

Esordio: il 29 maggio 2015 ad Adelaide, Australia-Italia 1-3 (World League)

7. Fabio Balaso

È nato a Camposampiero (PD) il 20 ottobre 1995. Altezza 182 cm. Libero. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018 e la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Presenze: 122

Club 2022/2023: Cucine Lube Civitanova

Esordio: il 17 maggio 2016 a Cavalese: Italia-Australia 2-3 (Amichevole).

8. Riccardo Sbertoli

È nato a Milano il 23 maggio 1998. Altezza 189 cm. Palleggiatore. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018 e la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Presenze: 102

Club 2022/2023: Itas Trentino

Esordio: il 27 maggio 2017 a Napoli, Italia-Argentina 3-1 (Vesuvio Cup, torneo amichevole).

12. Mattia Bottolo

È nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 gennaio 2000. Altezza 197 cm. Schiacciatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Cucine Lube Civitanova

Presenze: 52

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League)

14. Gianluca Galassi

È nato a Trento il 24 luglio 1997. Altezza 202. Centrale. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Vero Volley Monza

Presenze: 55

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League).

15. Daniele Lavia

È nato a Cariati (CS) il 4 novembre 1999. Altezza 201 cm. Schiacciatore. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Itas Trentino

Presenze: 83

Esordio: il 23 maggio 2019 a Cagliari, Italia Giappone 3-1 (Amichevole).

16. Yuri Romanò

È nato il 26 luglio 1997 a Monza. Altezza 204 cm. Opposto. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Presenze: 37

Esordio: il 25 agosto 2021 a Mantova: Italia-Belgio 3-0 (Amichevole).

17. Simone Anzani

È nato a Como il 24 febbraio 1992. Altezza 204 cm. Centrale. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia d’argento nella World Cup 2015, la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015 e la medaglia d’oro agli Europei 2021.

Club 2022/2023: Cucine Lube Civitanova

Presenze: 168

Esordio: il 20 giugno 2014 a Teheran, Iran-Italia 3-0 (World League).

19. Roberto Russo

È nato a Palermo il 23 febbraio 1997. Altezza 205 cm. Centrale. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 2018.

Club 2022/2023: Sir Safety Conad Perugia

Presenze: 65

Esordio: Il 18 maggio 2018 a Reggio Calabria, Italia-Australia 2-3 (Amichevole)

24. Leonardo Scanferla

È nato a Padova il 4 dicembre 1998. Altezza 181 cm. Libero.

Club 2022/2023: Gas Sales Bluenergy Piacenza

Presenze: 25

Esordio: Il 28 maggio 2022 a Rimini, Polonia – Italia 3-0 (Volleyball Nations League).

30 Leandro Mosca

È nato a Recanati (MC) il 5 settembre 2000. Altezza 210 cm.

Club 2022/2023: WithU Verona

Presenze: 35

Esordio: il 28 maggio 2021 a Rimini, Italia-Polonia 0-3 (Volleyball Nations League).

Foto: Rubin/FIPAV