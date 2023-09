Vettori-Whittaker oggi, MMA: orario sabato 3 settembre, calendario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 3 settembre (attorno alle ore 22.30/23.00) Marvin Vettori affronterà Robert Whittaker a Parigi in un evento organizzato dalla UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il fighter italiano torna sull’ottagono a undici mesi di distanza dalla spettacolare vittoria conquistata contro Paulo Costa e sfiderà il numero 1 del ranking dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream vuole battere il fuoriclasse australiano e guadagnarsi una nuova possibilità di combattere per il titolo mondiale.

Dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro Israel Adesanya, che recentemente ha battuto anche Whittaker difendendo la cintura iridata, Marvin Vettor insegue una nuova chance contro il nigeriano, ma prima dovrà inventarsi una magia nella capitale francese e avere la meglio su uno dei rivali più ostici che abbia incrociato nel corso della sua carriera. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante, palpitante, equilibrato e aperto a qualsiasi esito.

Il match del trentino sarà il quinto a partire dalle ore 21.00 e dunque dovrebbe iniziare attorno alle ore 22.30/23.00 circa. Precederà il main event della serata tra Ciryl Gane e Tai Tuivasa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Marvin Vettori-Robert Whittaker. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VETTORI-WHITTAKER: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 3 SETTEMBRE

22.30/23.00 (circa) Marvin Vettori vs Robert Whittaker

La main card inizierà alle ore 21.00. Gli incontri saranno, nell’ordine:

Pesi piuma: Charles Jourdain (Canada) vs Nathaniel Wood (Gran Bretagna)

Pesi piuma: William Gomis (Francia) vs Jarno Errens (Paesi Bassi)

Pesi leggeri: John Makdessi (Canada) vs Nasrat Haqparast (Marocco)

Pesi medi: Alessio Di Chirico (Italia) vs Roman Kopylov (Russia)

Pesi medi: Robert Whittaker (Australia) vs Marvin Vettori (Italia)

MAIN EVENT – Pesi massimi: Ciryl Gane (Francia) vs Tai Tuivasa (Australia)

VETTORI-WHITTAKER, COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DI VETTORI-WHITTAKER DALLE 22.30 CIRCA

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.