US Open 2022, un Lorenzo Musetti nervoso e snaturato va ko con Ilya Ivashka

Si chiude al termine della prima settimana l’esperienza di Lorenzo Musetti all’US Open 2022. La testa di serie numero 26 viene sconfitta in quattro set dal bielorusso Ilya Ivashka (6-4 3-6 6-2 6-3) in due ore e quarantatré minuti; non si è vista quest’oggi la brillantezza e l’ecletticità dell’azzurro, che si è ritrovato a fare il gioco di un avversario molto più smaliziato sul cemento e ora in attesa del suo avversario, uno tra Jannik Sinner e Brandon Nakashima.

Come cominciare peggio il tuo primo terzo turno all’US Open? Semplice: perdendo immediatamente il servizio e chiamando l’MTO subito dopo a causa di alcune vesciche alla mano provocate dalla sfida di due giorni fa con Brouwer. L’allarme rientra subito e torna anche il gioco di Lorenzo, bravissimo a recuperare lo svantaggio già nel quarto gioco, ma il match continua ad andare a strappi: un altro passaggio a vuoto del carrarese lo costringe di nuovo ad inseguire, ma Ivashka rimane vigile e si prende la prima frazione.

Nel secondo set si iniziano ad intravedere i crismi dei due diversi stili dei giocatori in campo. L’azzurro registra i suoi turni di battuta, per poi ritagliarsi un paio di spiragli: il primo arriva nel quarto gioco, ma il bielorusso se la cava con il servizio, mentre nell’ottavo ringrazia prima un dritto sbagliato da Ivashka per poi concretizzare con uno schiaffo al volo di dritto e riportarsi in parità.

Sprecate delle energie nervose per il secondo set, il nativo di Carrara le paga immediatamente nel terzo; non bastano un paio di prodezze col passante, con il numero 73 al mondo che ne approfitta e si porta sul 3-0. Lorenzo ha anche delle chance per potersi rimettere in carreggiata, ma le spreca; Ivashka è invece solido e continua a condurre, portandosi avanti nel conteggio dei set.

Serve una reazione, e arriva da parte di Musetti: complice anche il primo vero momento di distrazione da parte del bielorusso, l’azzurro recupera da 40-0 e mette a segno in apertura di quarto parziale. Ma è un vantaggio effimero, poiché il nativo di Carrara appare nervoso in campo e, dopo un turno di servizio disastroso, si ritrova nuovamente a dover combattere. Ma non dà mai l’impressione di poter rimontare, anche perché le vesciche tornano a farsi sentire; le variazioni che caratterizzano il suo gioco non ci sono, quindi Ivashka spadroneggia con la sua potenza e rende le ultime battute un vero e proprio monologo da cui esce vincitore.

Oggi è mancato il servizio a Musetti: solo il 56% di resa con la prima (34/61) ed il 59% con la seconda (22/37) lo hanno messo spesso in condizioni di rincorrere. Emblematici anche la precisione chirurgica di Ivashka, che ha concretizzato tutte le sette palle break a disposizione.

Foto: LaPresse