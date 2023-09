LIVE Musetti-Ivashka 4-6 6-3 2-6 3-6, US Open 2022 in DIRETTA: lâ€™azzurro ci prova ma il bielorusso nega il possibile derby e vola agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.19 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: un ace a testa, con il bielorusso che l’ha piazzato per chiudere il match. Due doppi falli a zero commessi dall’azzurro che ha messo in campo il 62% di prime trovando il 56% di punti e il 59% con la seconda non annullando mai palle break sulle 7 concesse. Il classe 1994 ha annullato invece 3 chance su 7, dopo aver messo in campo il 60% di prime e trovando il 68% di punti con la prima e il 52% con la seconda. 32 vincenti a testa con 31 errori non forzati a 30 da parte di Ilya Ivashka 114 punti totali a 100.

01.17 Ilya Ivashka vola agli ottavi di finale agli US Open 2022! Il bielorusso attende uno tra Jannik Sinner e Brandon Nakashima dopo aver negato un possibile derby azzurro grazie alla vittoria su Lorenzo Musetti in due ore e quarantatré minuti di gioco. Il classe 1994 conquista il quarto turno vincendo con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-3 nonostante diversi alti e bassi nel corso del match. Alla fine dei conti però è il classe 2002 a pagare dazio e la mancanza di esperienza: nonostante ciò però, il carrarese conferma al momento il best ranking contro la scalata in posizione #61 dell’attuale #73 al mondo.

FINE QUARTO SET

3-6 GAME SET AND MATCH IVASHKA! IL BIELORUSSO VOLA AGLI OTTAVI

40-15 DUE MATCH POINT IVASHKA!

30-15 Lunga la risposta dell’italiano.

15-15 Buona prima del bielorusso.

0-15 Sul nastro il diritto di Ivashka.

3-5 IVASHKA SI PRENDE IL PUNTO A RETE E PIAZZA UN ALTRO BREAK! Il bielorusso mette pressione all’avversario e serve per il match.

30-40 PALLA BREAK IVASHKA DOPO UNA RISPOSTA ASSURDA

30-30 Smorzata vincente del classe 1994.

30-15 Servizio e diritto del classe 2002.

15-15 Buon servizio dell’italiano.

0-15 Risposta profonda di Ivashka che manda in difficoltà Musetti.

3-4 ECCO IL CONTROBREAK PER MUSETTI

15-40 DUE PALLE BREAK PER MUSETTI CHE TROVA UN ANGOLO DI DIRITTO MICIDIALE

15-30 Buona soluzione di rovescio del classe 1994.

0-30 Errore in uscita dal servizio di Ivashka.

0-15 PASSANTE DI DIRITTO DI MUSETTI!

2-4 ALTRO ROVESCIO LETALE DI IVASHKA E BREAK DEL SORPASSO

15-40 DUE PALLE BREAK IVASHKA! Musetti prova a trovare soluzioni varie ma il gioco a rete non funziona e viene passato.

15-30 DIRITTO SULLA RIGA DI IVASHKA

15-15 Buona prima del campione di Amburgo in carica.

0-15 Lungo il diritto dell’italiano che ha chiesto l’intervento del fisioterapista per le vesciche alla mano.

2-3 Il bielorusso resta avanti forte di una certa solidità al servizio.

40-15 Servizio vincente del classe 1994.

30-15 Risposta profonda di Musetti.

30-0 Buona prima di Ivashka.

15-0 Fuori di poco il rovescio in recupero di Musetti.

2-2 Servizio a zero della testa di serie #26.

40-0 Servizio e palla corta di Musetti.

30-0 Iniezione di fiducia da sinistra per il classe 2002.

15-0 Buona partenza per il carrarese.

1-2 Servizio a zero e break confermato da Ivashka.

40-0 Scappa via il rovescio dell’italiano.

30-0 CHE RECUPERO CON LA VOLÉE DI DIRITTO DA PARTE DI IVASHKA

15-0 In rete il recupero di diritto del toscano.

1-1 CONTROBREAK PER IVASHKA! Troppo demoralizzato il classe 2002 che non trova la prima.

15-40 DUE PALLE BREAK PER IVASHKA!

15-30 Troppi errori per il classe 2002 in uscita dal servizio.

15-15 Doppio fallo di Musetti.

15-0 Servizio e diritto del classe 2002.

1-0 BREAK IMMEDIATO DI LORENZO MUSETTI

40-AD PALLA BREAK PER MUSETTI

40-40 SI VOLA IN PARITÀ

40-30 Diagonale vincente di Ivashka con il diritto.

30-30 L’azzurro porta il game in parità: Musetti deve subito rientrare in partita.

30-15 Diritto lungolinea del carrarese in risposta.

30-0 Seconda al corpo del talento bielorusso.

15-0 Buon servizio di Ivashka.

INIZIO QUARTO SET

00.37 Ilya Ivashka torna avanti nel computo dei set e conquista il terzo parziale per 6 giochi a 2 grazie ai break decisivi del secondo e ottavo gioco: l’azzurro non riesce a incidere con il proprio gioco e non ha sfruttato due palle break nel quinto game quando poteva rientrare.

FINE TERZO SET

2-6 TERZO SET ILYA IVASHKA!

30-40 PALLA BREAK E SET POINT PER IL BIELORUSSO

30-30 ANCORA IVASHKA DAL LATO DEL DIRITTO!

30-15 Gran rovescio del classe 2002.

15-15 Uno-due di Musetti in uscita dal servizio.

0-15 Il classe 2002 parte ancora a rilento nel terzo set.

2-5 Musetti deve allungare il terzo set.

40-15 Due chance per chiudere il game per Ivashka.

30-15 Gran rovescio del classe 1994.

15-15 Musetti riesce a trovare un buon diritto diagonale.

15-0 Servizio al corpo del bielorusso.

2-4 L’azzurro evita il peggio dopo la rimonta di Ivashka e piazza il game vincente.

AD-40 L’azzurro trova una buona soluzione di diritto.

40-40 SI VOLA DI NUOVO AI VANTAGGI! Musetti non trova più soluzioni.

40-30 PASSANTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI IVASHKA!

40-15 Palla corta complicata da raggiungere per il classe 1994.

30-15 Servizio e diritto diagonale del carrarese.

15-15 Buon servizio di Musetti.

0-15 Punto in avvio di game per il classe 1994.

1-4 IVASHKA CONFERMA IL BREAK! Musetti non converte due palle break e deve recuperare.

AD-40 Servizio e diritto lungolinea del bielorusso.

40-40 NUOVAMENTE PARITÀ! Game spartiacque del terzo parziale.

40-AD SECONDA OPPORTUNITÀ PER MUSETTI PER IL BREAK

40-40 CHIUSURA A VOLO DI MUSETTI IN CONTROTEMPO

AD-40 Buon servizio di Ivashka.

40-40 Il classe 1994 annulla prontamente la chance di break.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI DOPO LO SMASH LUNGO DI IVASHKA

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI

40-30 Errore in uscita dal servizio di Ivashka.

40-15 IVASHKA INCHIODA MUSETTI DAL LATO DI ROVESCIO

30-15 Musetti non trova la soluzione di rovescio.

15-15 Buona prima del classe 1994.

0-15 Il #30 al mondo piazza un gran diritto in risposta.

1-3 Primo sussulto per il classe 2002.

40-30 Risposta in rete del bielorusso.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI IVASHKA! Musetti non può nulla sottorete.

30-15 FORTUNATO IVASHKA! Colpito il nastro in risposta.

30-0 In rete la risposta del classe 1994.

15-0 Buona prima del classe 2002.

0-3 BREAK CONFERMATO DA IVASHKA! Musetti non riesce a impensierire il bielorusso.

AD-40 Errore in uscita dal servizio del classe 1994.

40-40 PARITÀ DOPO LO SCAMBIO DA 16 COLPI! Stremato il bielorusso il cui diritto termina lungo.

40-30 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DI MUSETTI A DUE PASSI DALLA RETE! Gran recupero di Ivashka nei pressi della rete.

30-30 Gran diritto in uscita dal servizio di Ivashka.

15-30 CHE SCAMBIO VINTO DA MUSETTI! L’italiano si aggiudica la diagonale di diritto.

15-15 Il carrarese vince la diagonale di rovescio.

15-0 Servizio, diritto e smash di Ivashka.

0-2 ARRIVA IL BREAK PER IVASHKA! Inizio stentato dell’italiano nel terzo set.

30-40 PALLA BREAK IVASHKA! Musetti deve fare attenzione.

30-30 PASSANTE DI MUSETTI CON IVASHKA A RETE

15-30 Scarico l’azzurro in uscita dal servizio.

15-15 Diritto lungo linea in corridoio del bielorusso.

0-15 ROVESCIO VINCENTE DI IVASHKA CHE PASSA MUSETTI A RETE

0-1 Servizio e palla corta di Ivashka.

40-15 Prima esterna del #73 al mondo.

30-15 Musetti trova un gran diritto in risposta.

30-0 Serve&volley vincente di Ivashka.

15-0 Primo punto per il bielorusso nel terzo parziale.

INIZIO TERZO SET

23.54 Lorenzo Musetti rimette in equilibrio la sfida di terzo turno contro Ilya Ivashka vincendo per 6 giochi a 3 grazie al break decisivo dell’ottavo gioco dopo una chance annullata dal bielorusso nel quarto gioco.

FINE SECONDO SET

6-3 MUSETTI RIAPRE TUTTO SUL CAMPO 5!

40-30 SET POINT MUSETTI

30-30 Errore del classe 2002 dal lato del diritto.

30-15 Buon servizio del carrarese.

15-15 DIRITTO ESPLOSIVO DI MUSETTI

0-15 Gran attacco di back di rovescio di Ivashka.

5-3 ARRIVA IL BREAK PER MUSETTI! L’italiano può chiudere il set.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI! Termina lungo il diritto di Ivashka.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Altro game complicato da gestire per il bielorusso.

40-30 Servizio e diritto del bielorusso.

30-30 Musetti sbaglia sul lungo linea di rovescio.

15-30 Buona prima di Ivashka.

0-30 ALTRA DIAGONALE DI ROVESCIO VINTA DA PARTE DI MUSETTI

0-15 CHE DIRITTO DIAGONALE DI MUSETTI

4-3 Il classe 2002 conduce il secondo parziale.

40-30 CHE ACCELERAZIONE DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI IVASHKA

40-15 Dopo l’accelerazione precedente, l’italiano piazza una gran palla corta.

30-15 SMASH VINCENTE DI MUSETTI

15-15 Doppio fallo del carrarese.

15-0 Buona prima di Musetti.

3-3 Servizio a zero del classe 1994.

40-0 Risposta in rete dell’italiano.

30-0 Prima esterna del bielorusso.

15-0 DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE DI IVASHKA

3-2 L’azzurro conduce il secondo set.

40-15 LUNGO IL LOB DI IVASHKA DOPO LA PALLA CORTA DI MUSETTI

30-15 Musetti sbaglia in uscita dal servizio.

30-0 Recupero di diritto in rete di Ivashka.

15-0 Servizio e diritto dell’italiano.

2-2 SI SALVA IVASHKA! Chance di break annullata dal bielorusso.

AD-40 Stecca di diritto di Musetti.

40-40 PRODEZZA DI MUSETTI IN RECUPERO SOTTORETE

AD-40 Risposta sbagliata di Musetti.

40-40 Solido il tennista bielorusso al servizio.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI IN AVVIO DI SET

30-30 In ritardo in recupero di diritto il tennista carrarese.

15-30 RISPOSTA PROFONDA DI MUSETTI!

15-15 Vincente del bielorusso allo scoccare dell’ora di gioco.

0-15 Avvio aggressivo di Musetti in risposta.

2-1 Musetti resta avanti nel secondo set.

40-15 Ace del carrarese.

30-15 Gran accelerazione di diritto di Musetti.

15-15 Ivashka vince il primo punto del game in allungo.

15-0 PRODEZZA SOTTORETE DI MUSETTI! Gran parata dopo il recupero di Ivashka.

1-1 Nessuno problema nel primo game per il classe 1994.

40-15 Risposta sbagliata da Musetti.

30-15 COME SPINGE IVASHKA! Il bielorusso porta Musetti all’errore di rovescio lungo linea.

15-15 Musetti trova una gran risposta in profondità di diritto.

15-0 Il bielorusso piazza un buon diritto un avanzamento.

1-0 Buon inizio di Musetti nel set.

40-15 CHIUSURA CON LO SMASH DI MUSETTI! Gran volée in approccio dell’azzurro dopo il diritto diagonale in avanzamento.

30-15 Buona prima di Musetti.

15-15 In rete la risposta del bielorusso.

0-15 Il primo punto del parziale è di Ivashka.

INIZIO SECONDO SET

23.13 Ilya Ivashka vince un primo set altalenante in 40 minuti contro Lorenzo Musetti che dopo il medical time out per le vesciche alla mano, ha trovato il contro break e il sorpasso nel quinto game prima del contro sorpasso del bielorusso.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET PER ILYA IVASHKA!

AD-40 ALTRO SET POINT PER IVASHKA

40-40 SI VOLA PER LA PRIMA VOLTA NEL SET

40-30 ALTRO SET POINT ANNULLATO DA MUSETTI

40-15 L’azzurro mette in difficoltà l’avversario con il diritto.

40-0 TRE SET POINT IVASHKA

30-0 Servizio e diritto di Ivashka.

15-0 ROVESCIO SUL NASTRO IN PASSANTE DI MUSETTI

4-5 SERVIZIO A ZERO DI MUSETTI! Ivashka però può chiudere il set.

40-0 Buona prima dell’azzurro.

30-0 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI MUSETTI

15-0 Diritto a sventaglio lungo del classe 1994.

3-5 BREAK CONFERMATO DA IVASHKA! Musetti deve allungare il set.

40-30 BOLIDE DI DIRITTO A SVENTAGLIO DI MUSETTI

40-15 Diritto a sventaglio di Musetti che termina in corridoio.

30-15 Gran prima del bielorusso.

15-15 Diritto lungo linea lungo di Musetti in recupero.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI MUSETTI IN CORSA

3-4 PASSAGGIO A VUOTO DI MUSETTI E BREAK DI IVASHKA

30-40 PALLA BREAK IVASHKA!

30-30 Scappa via la risposta del classe 1994:

15-30 Il bielorusso piazza una buona risposta di rovescio.

15-15 Ivashka torna a vincere un punto in risposta.

15-0 Il carrarese si supera in recupero con il rovescio diagonale.

3-3 Ivahska torna a vincere un game.

40-15 Musetti non trova la risposta.

30-15 Il bielorusso piazza il servizio vincente.

15-15 Ivashka piazza un buon diritto in uscita dal servizio.

0-15 Nono punto di fila del carrarese che sembra aver trovato un buon ritmo.

3-2 SERVIZIO A ZERO DI MUSETTI! Controbreak confermato per l’italiano.

40-0 Rovescio vincente di Musetti che sta cambiando marcia.

30-0 Servizio e diritto del classe 2002.

15-0 L’azzurro trova una buona prima.

2-2 CONTROBREAK A ZERO DI MUSETTI

0-40 TRE PALLE BREAK IMMEDIATE PER MUSETTI

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI MUSETTI!

0-15 L’azzurro trova una gran risposta di diritto in profondità.

1-2 Musetti vince il primo game del match.

40-30 Servizio e diritto dell’italiano.

30-30 L’italiano trova una gran prima.

15-30 Risposta profonda del #73 al mondo: in difficoltà Musetti.

15-15 Errore di Ivashka in risposta.

0-15 Musetti comincia bene al servizio ma sbaglia in uscita dalla prima.

0-2 Ivashka tiene il servizio e conferma il break.

40-30 L’azzurro prova a rifarsi sotto all’interno del game.

40-15 Buon punto in risposta del carrarese che prova a recuperare sensibilità alla mano destra.

40-0 Altra seconda del bielorusso e chiusura a rete.

30-0 Musetti non riesce a far partire lo scambio sulla seconda.

15-0 Buona prima di Ivashka.

22.33 L’azzurro prova a riprendere il gioco dopo l’intervento del fisioterapista a causa delle vesciche alla mano patite nel match contro Brouwer.

22.30 MEDICAL TIME OUT IMMEDIATO PER MUSETTI

0-1 BREAK IMMEDIATO DI IVASHKA

15-40 DUE PALLE BREAK IVASHKA! Subito una chance per il bielorusso.

15-40 Buona prima del classe 2002.

0-30 Errore in uscita dal servizio di Musetti.

0-15 Il primo punto del match è di Ivashka.

0-0 Si comincia sul campo 5!

INIZIO PRIMO SET

22.24 Due vittorie importanti anche per Ilya Ivashka contro il padrone di casa Sam Querrey e la testa di serie #8 polacca Hubert Hurkacz. Il bielorusso ha battuto entrambi in quattro set: l’americano è uscito sconfitto per 6-4 4-6 (8)6-7 3-6 mentre il classe 1997 ha perso per 4-6 6-4 (5)6-7 3-6.

22.22 Al via il riscaldamento a New York! Batte l’azzurro.

22.20 Giocatori in campo sul 5!

22.18 L’italiano ha migliorato il secondo turno dello scorso anno, quando uscì di scena contro Reilly Opelka dopo la vittoria al debutto su Emilio Nava.

22.16 L’azzurro è uscito all’esordio nel torneo di doppio maschile in coppia con il francese Hugo Gaston contro gli australiani Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios con il punteggio di 6-4 3-6 4-6.

22.14 Ritorno in campo per Lorenzo Musetti dopo le vittorie sul belga David Goffin al primo turno, con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(9), e l’olandese Gijs Brouwer, sconfitto con il risultato in rimonta di (1)6-7 6-3 6-4 6-2.

22.12 In palio gli ottavi di finale contro il connazionale testa di serie #11 Jannik Sinner e l’americano Brandon Nakashima in campo come secondo match nella notte italiana.

22.10 Secondo incrocio tra i due tennisti con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente al primo turno in quel di Madrid la scorsa primavera con il punteggio di 2-6 6-3 7-5.

22.08 Le francesi Caroline Garcia e Kiki Mladenovic volano al turno successivo battendo 6-3 6-4 Nadia Podoroska e Mayar Sherif dopo un’ora e venticinque minuti.

21.21 Caroline Garcia e Kiki Mladenovic vincono il primo parziale per 6 giochi a 3 contro Nadia Podoroska e Mayar Sherif dopo 38 minuti di gioco.

19.58 Nei primi due match di giornata Demoliner e Sousa hanno sconfitto 6-3 6-4 Feliciano Lopez e Jaume Munar mentre Kostyuk e Zhang hanno avuto la meglio su Mihalikova e Sasnovich con il punteggio di 6-1 6-2.

19.56 Procede il programma sul campo 5: il secondo confronto tra l’azzurro e il bielorusso avrà inizio dopo il doppio tra le teste di serie #14 francesi Garcia-Mladenovic contro l’argentina Podoroska e l’egiziana Sherif, in campo tra mezz’ora. Restate con noi!

19.55 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Ilya Ivashka, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile US Open 2022.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Ilya Ivashka, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile US Open 2022: secondo incrocio tra i due tennisti con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente al primo turno in quel di Madrid la scorsa primavera con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. In palio gli ottavi di finale contro il connazionale testa di serie #11 Jannik Sinner e l’americano Brandon Nakashima.

Ritorno in campo per Lorenzo Musetti dopo le vittorie sul belga David Goffin al primo turno, con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(9), e l’olandese Gijs Brouwer, sconfitto con il risultato in rimonta di (1)6-7 6-3 6-4 6-2. L’azzurro è uscito all’esordio nel torneo di doppio maschile in coppia con il francese Hugo Gaston contro gli australiani Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios. L’italiano ha migliorato il secondo turno dello scorso anno, quando uscì di scena contro Reilly Opelka dopo la vittoria al debutto su Emilio Nava.

Due vittorie importanti anche per Ilya Ivashka contro il padrone di casa Sam Querrey e la testa di serie #8 polacca Hubert Hurkacz. Il bielorusso ha battuto entrambi in quattro set: l’americano è uscito sconfitto per 6-4 4-6 (8)6-7 3-6 mentre il classe 1997 ha perso per 4-6 6-4 (5)6-7 3-6. Il #73 al mondo ha eguagliato il terzo turno dello scorso anno, quando perse in cinque set contro Matteo Berrettini: il classe 1994 è uscito in doppio in coppia con Soonwoo Kwon contro Robin Haase e Philipp Oswald.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Ilya Ivashka, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile US Open 2022. L’incontro è in programma come quarto match di giornata dalle ore 11.00 locali, per cui dalle 17.00 italiane, sul Campo 5. La sfida sarà visibile in tv su Eurosport1 (canale 210 di Sky) e in diretta streaming su SkyGo, NOW Tv, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.

