MotoGP, Fabio Quartararo: “Più contento del passo rispetto al time-attack, poca differenza tra i due telai”

Bilancio positivo e buone sensazioni in casa Yamaha per Fabio Quartararo al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2022, valido come quindicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato ha firmato il secondo miglior tempo del venerdì a soli 74 millesimi dalla Ducati Pramac di Jorge Martin, dimostrando inoltre un buon passo con gomme usate.

“Noi il venerdì siamo già a posto, mentre gli altri dopo fanno lo step che noi non facciamo. Oggi sono contento perché il passo è stato forte, non solo il giro secco come su altre piste. Sono più soddisfatto del nostro ritmo che del time-attack“, spiega il Diablo ai microfoni di Sky Sport.

“Stamattina abbiamo fatto una comparativa tra il telaio nuovo e quello vecchio. Stessa cosa in FP2. Il mio miglior tempo è arrivato con il nuovo telaio, ma è difficile sentire le stesse sensazioni dei test di Misano a causa di un grip totalmente diverso“, prosegue il nizzardo classe 1999.

“Qui c’è molta meno aderenza rispetto a Misano, quindi gli aspetti positivi dei test non li ho ritrovati ad Aragon. In ogni caso tra telaio vecchio e nuovo la differenza è minima. Abbiamo cambiato molto il setting della moto tra mattina e pomeriggio, in FP1 non ero costante“, conclude il campione del mondo in carica.

Credit: MotoGP.com Press