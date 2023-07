Giro di Lombardia 2022, ecco il percorso della 116ma edizione. Arrivo a Como, novità del doppio San Fermo

Si preannuncia un’edizione n.116 davvero speciale per il Giro di Lombardia, in programma sabato 8 ottobre 2022. Quel giorno infatti termineranno contemporaneamente le carriere di due grandissimi corridori come Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, che proveranno a dare spettacolo anche all’ultima recita da professionisti.

Andiamo a scoprire dunque quale sarà il percorso di quest’anno per la Classica delle Foglie Morte. Prosegue l’alternanza tra Como e Bergamo per l’arrivo della corsa, con la prima che torna quindi ad ospitare il traguardo dell’evento corsa dopo il 2020.

Il gruppo dovrà affrontare in totale 253 km, con partenza da Bergamo verso la Val Seriana per un breve tratto in pianura prima di incontrare una serie di salite nelle Prealpi attorno alla città. In questa fase si susseguiranno nell’ordine il Forcellino di Bianzano, la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno. A seguire è prevista un breve tratto pianeggiante che porta nella zona del Lago di Como per poi affrontare la temibile ascesa del Ghisallo (pendenze fino al 14%).

Dopo una discesa abbastanza lunga si supererà Como per effettuare la prima scalata del San Fermo della Battaglia. I corridori a quel punto scenderanno nuovamente a Como per transitare sul traguardo ed iniziare il circuito finale di 22 km. Dopo un chilometro ci sarà una dura salita verso Civiglio (pendenza media sempre sul 10%), poi è prevista una nuova discesa in vista dell’ascesa conclusiva di San Fermo (punte al 10%, pendenza media 7%). Lo scollinamento avviene a 5 km dall’arrivo, ma da lì alla fine sarà quasi solo discesa fino agli ultimi 1000 metri pianeggianti.

Foto: Lapresse