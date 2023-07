Ciclismo: Remco Evenepoel debutterà in maglia iridata alla Binche-Chimay-Binche 2022

Aveva annunciato che il Mondiale di Wollongong sarebbe stata la sua ultima corsa stagionale, ma un’occasione così era impossibile da rifiutare. Il 2022 da sogno di Remco Evenepoel si concluderà alla Binche-Chimay-Binche 2022.

Il belga dunque sfilerà in maglia iridata per la prima volta sulle strade di casa: dopo il trionfo in terra australiana il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl potrà sfoggiare i colori dell’arcobaleno davanti il proprio pubblico.

198,6 chilometri per la corsa belga che giunge alla 35ma edizione ed è nota anche come Mémorial Frank Vandenbroucke. Gara di categoria 1.1, annunciate al via altre squadre World Tour, come la Groupama-FDJ di Arnaud Démare.

Successivamente meritato periodo di pausa (niente Giro di Lombardia) e occhi che andranno già al prossimo anno, con Giro o Tour in prospettiva.

Foto: Lapresse