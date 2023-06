Calendario Serie A calcio oggi: orari partite 11 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky

Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A 2022-2023 è pronta a tornare oggi con la seconda parte del programma riservato alla sesta giornata del girone d’andata.

In questo 11 settembre saranno sei le partite in agenda: una alle 12.30, tre alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.45, nel quale si sfideranno Juventus e Salernitana. Dalla testa alla coda della classifica.

IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv. Inoltre Atalanta-Cremonese sarà visibili su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Tv.

PROGRAMMA SESTA GIORNATA SERIE A 2022-2023

Domenica 11 settembre



Ore 12.30 Atalanta-Cremonese DAZN – DAZN/SKY – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

Ore 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN – app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

Ore 15.00 Lecce-Monza DAZN – app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

Ore 15.00 Sassuolo-Udinese DAZN – app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky)

Ore 18.00 Lazio-Verona DAZN – app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (214 del telecomando Sky)

Ore 20.45 Juventus-Salernitana DAZN – app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

