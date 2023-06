Ciclismo, quando iniziano i Mondiali? Calendario, date, programma, orari, tv. Subito Ganna il 18 settembre!

Con la Vuelta a España 2022 quasi ai titoli di coda, il focus degli appassionati delle due ruote sta già iniziando a spostarsi sui Campionati del Mondo che si terranno a Wollongong, in Australia, nella settimana dal 18 al 25 settembre.

Tenendo conto delle otto ore di fuso orario che dividono l’Italia dalla zona orientale dell’Australia, le gare si terranno tutte sostanzialmente durante le ore notturne o della primissima mattinata italiana.

La rassegna iridata si aprirà subito con il botto; la giornata di domenica 18 settembre sarà infatti dedicata alle prove a cronometro per le categorie elite. All’1:35 i Mondiali prenderanno il via con la prova femminile, mentre alle 5:40 sarà il turno degli uomini. Subito protagonista dunque Filippo Ganna che proverà a centrare il tris consecutivo. L’impresa sarebbe a suo modo storica, perchè se le doppiette sono piuttosto frequenti nell’albo d’oro, tre vittorie consecutive sono riuscite al solo Tony Martin.

Chiuse le prove contro il tempo nei tre giorni successivi con le categorie giovanili e la Mixed Relay, le giornate da venerdì 23 a domenica 25 saranno dedicate alle prove in linea. Il programma prevede prima le prove giovanili per gli uomini, per poi continuare con le gare femminili, fino all’atto conclusivo con la prova in linea riservata agli uomini elite che partirà domenica 25 alle 2:15. Di seguito il calendario completo delle prove valide per i Campionati del Mondo di Ciclismo su strada 2022 (gli orari riportati sono quelli italiani, Wollongong è avanti 8 ore rispetto al nostro fuso orario):

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2022

Domenica 18 settembre

Ore 1:35 – Prova a cronometro Donne Elite

Ore 5:40 – Prova a cronometro Uomini Elite

Lunedì 19 settembre

Ore 5:20 – Prova a cronometro Uomini U23

Martedì 20 settembre

Ore 1:30 – Prova a cronometro Donne Junior

Ore 5:20 – Prova a cronometro Uomini Junior

Mercoledì 21 settembre

Ore 6:20 – Prova a cronometro Mixed Team

Venerdì 23 settembre

Ore 0:15 – Prova in linea Uomini Junior

Ore 5:00 – Prova in linea Uomini U23

Sabato 24 settembre

Ore 0:00 – Prova in linea Donne Junior

Ore 4:25 – Prova in linea Donne Elite

Domenica 25 settembre

Ore 2:15 – Prova in linea Uomini Elite

MONDIALI CICLISMO 2022 TV E STREAMING

Diretta TV: Rai2, Rai Sport HD, Eurosport 1 (Palinsesto da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NowTV

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: LaPresse