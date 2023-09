US Open 2022, ufficiali le 32 teste di serie al femminile: n.1 sempre Swiatek, per l’Italia c’Ã¨ Martina Trevisan

In attesa del sorteggio dei tabelloni principali, in programma giovedì 25 agosto, è stato definito l’elenco delle teste di serie per il torneo di singolare femminile agli US Open 2022. Il seeding è comandato ovviamente dalla polacca Iga Swiatek, n.1 del ranking mondiale e dominatrice della parte centrale della stagione.

Dopo di lei troviamo nell’ordine Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Paula Badosa, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Simona Halep, Jessica Pegula, Garbiñe Muguruza e Daria Kasatkina a completare la top10. In casa Italia c’è una new entry, con Martina Trevisan per la prima volta testa di serie in uno Slam grazie alla splendida semifinale del Roland Garros 2022.

La toscana si presenta a Flushing Meadows da n.27 del seeding ed è quindi certa di non affrontare altre teste di serie nei primi due turni del tabellone, mentre ai sedicesimi di finale si profilerebbe all’orizzonte un possibile incrocio contro una delle migliori 8.

Esclusa invece dalle top32 Camila Giorgi, sprofondata in classifica (ad oggi è 65ma al mondo) per non essere riuscita a difendere il titolo vinto nel WTA di Montreal del 2021. Di seguito l’elenco completo delle 32 teste di serie degli US Open 2022 al femminile:

LE TESTE DI SERIE FEMMINILI DEGLI US OPEN 2022

1. Iga Swiatek

2. Anett Kontaveit

3. Maria Sakkari

4. Paula Badosa

5. Ons Jabeur

6. Aryna Sabalenka

7. Simona Halep

8. Jessica Pegula

9. Garbiñe Muguruza

10. Daria Kasatkina

11. Emma Raducanu

12. Cori Gauff

13. Belinda Bencic

14. Leylah Fernández

15. Beatriz Haddad-Maia

16. Jelena Ostapenko

17. Caroline García

18. Veronika Kudermetova

19. Danielle Collins

20. Madison Keys

21. Petra Kvitova

22. Karolina Pliskova

23. Barbora Krejcikova

24. Amanda Anisimova

25. Elena Rybakina

26. Victoria Azarenka

27. Martina Trevisan

28. Ekaterina Alexandrova

29. Alison Riske

30. Jil Teichmann

31. Shelby Rogers

32. Elise Mertens

Foto: Lapresse