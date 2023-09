US Open 2022, ufficiale la mancata partecipazione di Novak Djokovic: il serbo non può entrare negli Stati Uniti

Con un tweet il serbo Novak Djokovic ha annunciato la mancata partecipazione agli US Open 2022 di tennis: il balcanico non può entrare negli USA in quanto non vaccinato contro il Covid. La decisione era inevitabile dopo la decisione del Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense, che aveva confermato l’obbligo vaccinale.

Anche l’ultimo aggiornamento sulle linee guida per i viaggi internazionali prevede la vaccinazione per entrare nei confini statunitensi: “Per i cittadini non statunitensi è obbligatorio mostrare la prova di vaccinazione completa del primo ciclo contro il COVID-19 prima di imbarcarsi sul volo per gli Stati Uniti“.

Dopo questa decisione il nome di Novak Djokovic era stato rimoso dal sito ufficiale del torneo: tra le teste di serie entra il serbo Miomir Kecmanovic. Per quanto concerne gli italiani, Jannik Sinner diventa il numero 11 del tabellone, Matteo Berrettini il numero 13 e Lorenzo Musetti il numero 26.

Questo il testo del messaggio del serbo Novak Djokovic: “Purtroppo, questa volta non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie per i vostri messaggi di amore e sostegno. In bocca al lupo ai miei colleghi! Mi manterrò in buona forma e con spirito positivo ed aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. A presto mondo del tennis“.

IL TWEET DI NOVAK DJOKOVIC

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. ???????? See you soon tennis world! ???????? — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Foto: LaPresse