Tennis, Jannik Sinner sempre più un tarlo nella testa di Carlos Alcaraz. E prosegue la maledizione degli italiani…

Da Wimbledon ad Umago, il copione è sempre lo stesso. Alla fine ad alzare le braccia al cielo è stato ancora una volta uno strepitoso Jannik Sinner. Dopo la vittoria negli ottavi dei Championships, l’altoatesino si è ripetuto contro Carlos Alcaraz e questa volta nella finale del torneo di Umago. Una prestazione eccezionale quella dell’azzurro, che ha superato lo spagnolo in rimonta, schiantandolo completamente nel secondo e terzo set, finiti entrambi per 6-1 in favore dell’italiano.

Una vittoria che certifica la forza di Sinner, che sta diventando sempre di un tarlo nella testa dello spagnolo, che solo in parte riesce a far male all’altoatesino come invece fa con altri avversari. Jannik non soffre la potenza dei colpi di Carlos, tiene lo scambio e anzi lo comanda e poi soprattutto questa sera ha dimostrato di vincere anche sul piano fisico contro lo spagnolo, totalmente crollato nella terza frazione.

Unendo anche la partita di Wimbledon sono già tre i 6-1 che Sinner è riuscito ad infliggere ad Alcaraz; mentre lo spagnolo su sette set giocati ne ha vinti due solamente al tie-break. Numeri decisamente importanti e che fanno capire come Sinner abbia preso le misure al neo numero quattro del mondo e che sa dove colpirlo per fargli più male possibile. Nella diagonale di rovescio Alcaraz non riesce a perforare e lo spagnolo deve veramente esaltarsi per trovare il punto anche con il dritto.

C’è un dato veramente clamoroso tra Wimbledon ed Umago e sono le palle break salvate da Sinner nei confronti dello spagnolo. Sono addirittura sedici, con Sinner che non ha mai perso il servizio contro Alcaraz. Jannik ne ha annullate sette a Wimbledon e poi nove ad Umago, un chiaro segnale della grandissima forza mentale dell’azzurro e di una certa fragilità da parte dell’iberico.

I tennisti italiani stanno poi diventando una vera e propria maledizione per Alcaraz. Dall’essere imbattuto nelle finali giocate, al perderle due consecutive in due settimane. Prima Lorenzo Musetti ad Amburgo ed ora Sinner ad Umago. Cancellata quella diceria dell’Alcaraz imbattibile per gli italiani, che hanno dimostrato invece di come si vince contro lo spagnolo, meritando il successo e giocando meglio del loro avversario. Una striscia che si spera possa essere mantenuta anche sul cemento americano, dove certamente Sinner ed Alcaraz si presenteranno come due dei principali uomini da battere.

