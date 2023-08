Tennis, ATP Los Cabos 2022: Berankis al secondo turno, bene gli australiani Hijikata e Purcell

Si è aperto il torneo ATP 250 di Los Cabos in Messico. Nella notte si sono svolti alcuni dei match del primo turno e tra questi c’è stata la vittoria di Ricardas Berankis sul francese Quentin Halys in due set con il punteggio di 7-6 7-5. Il lituano avrebbe dovuto affrontare all’esordio Fabio Fognini, ma il ligure si è ritirato dal torneo visto che ha vinto ad Umago la finale di doppio, che si era giocata sabato notte e dunque avrebbe avuto poco tempo per raggiungere il Messico.

Buona la prima anche per gli australiani Rinky Hijikata e Max Purcell. Il primo, numero 224 del mondo, è stato fortunato con il sorteggio, visto che ha beccato il messicano Pacheco Mendez, che si trova oltre la millesima posizione nel ranking ATP. Il padrone di casa si è anche ritirato nel corso del secondo set, dopo che era sotto 6-3 4-0.

Per Purcell, invece, impegno molto più ostico. Il nativo di Sydney, scivolato al numero 234 del mondo, ha sconfitto in tre set lo svizzero Henri Laaksonen con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Supera il turno anche il tennista di Taipei, Chun Hsin Tseng, che ha battuto con un duplice 6-4 l’americano Nick Chappell, numero 500 del mondo.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2022

Berankis (Ltu) b. Halys (Fra) 7-6 7-5

Hijikata (Aus) b. Pacheco Mendez (Mes) 6-3 4-0 ret.

Tseng (Tpe) b. Chappell (Usa) 6-4 6-4

Purcell (Aus) b. Laaksonen (Svi) 6-3 3-6 6-4

FOTO: LaPresse