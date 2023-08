MotoGP in tv, GP Gran Bretagna 2022: orari warm-up e gara, programma, streaming domenica 7 agosto

Siamo giunti al grande giorno del ritorno ufficiale in pista del Motomondiale. Oggi, infatti, si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione 2022. Sul tracciato di Silverstone che, anche in questo caso dovrebbe essere dominato da sole e temperature fresche, si tornerà a fare sul serio dopo la lunghissima pausa estiva.

Gli spunti di interesse non mancheranno. Nella classe regina la pole position è griffata Johann Zarco, davanti a Maverick Vinales, Jack Miller, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, ma il campione del mondo dovrà scontare un long lap penalty in avvio di corsa e tutto potrebbe accadere. Nella Moto2 stesso destino per Celestino Vietti, che prenderà il via dalla quinta casella della griglia e proverà a difendere la sua leadership della classifica generale. In Moto3, infine, la pole è di Diogo Moreira, che riporta il Brasile nella prima posizione della griglia dopo ben 17 anni.

Attenzione agli orari delle gare che, per l’occasione vedranno un programma riveduto e corretto. Si inizierà con la Moto3 alle ore 12.20 italiane (le 11.20 locali) quindi si passerà direttamente alla MotoGP alle ore 14.00, mentre la classe mediana concluderà la giornata alle ore 15.30.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2022 MOTOGP

DOMENICA 7 AGOSTO

Ore 10.20-10.30, Moto3, Warm Up

Ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up

Ore 11.10-11.20, Moto2, Warm Up

Ore 12.20, Moto3, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara

Ore 15.30, Moto2, Gara

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2022 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il GP di Gran Bretagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208). Vi sarà la possibilità di seguire l’evento anche su Sky Sport Uno (201).

STREAMING A PAGAMENTO – La domenica del GP di Silverstone sarà coperta da SkyGo e da NOW.

TV IN CHIARO – La domenica del GP di Gran Bretagna sarà trasmessa in differita per la gara su TV8. Non ci sarà copertura dei warm-up delle tre categorie, trasmessi esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING IN CHIARO – La domenica del GP di Silverstone sarà trasmessa in differita per la gara su tv8.it. I warm-up saranno solo coperti da Sky Sport.

DIRETTA SCRITTA OA SPORT – Il nostro sito darà piena copertura della domenica del round britannico.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT

DOMENICA 7 AGOSTO

Ore 10.20-10.30, Moto3, Warm Up, diretta

Ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 11.10-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

Ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE IN CHIARO TV8

DOMENICA 7 AGOSTO

Ore 15.10, Moto3, Gara, differita in CHIARO.

Ore 16.55, MotoGP, Gara, differita in CHIARO.

Ore 18.30, Moto2, Gara, differita in CHIARO.

Credit: Valerio Origo