Ginnastica artistica, Europei 2022: Bartolini e Levantesi giÃ¹ dal podio. Fraser e Jarman esaltano GB, Petrounias e Dolgopyat al top

L’Italia non conquistato medaglie nelle Finali di Specialità che hanno concluso gli Europei 2022 di ginnastica artistica maschile. Nicola Bartolini ha chiuso al quarto posto al corpo libero: il Campione del Mondo si è fermato ad appena 33 millesimi dal bronzo finito al collo del britannico Jake Jarman nella gara dominata con merito dall’israeliano Artem Dolgopyat (Campione Olimpico a Tokyo 2020).

Matteo Levantesi si è invece fermato al quinto posto alle parallele pari, dove il britannico Joe Fraser e l’ucraino Iliia Kovtun si sono fronteggiati a viso aperto (15.333 per entrambi, ha deciso l’esecuzione migliore di un decimo del Campione d’Europa all-around). Al cavallo è stato l’armeno Harutyun Merdinyan a mostrare i muscoli, mentre il greco Eleftherios Petrounias ha fatto suoi gli anelli per la quinta volta in carriera.

Al volteggio la clamorosa sorpresa del britannico Jake Jarman: entra in finale in seguito alla rinuncia del connazionale Giarnni Regini-Moran, esegue due salti di elevato coefficiente di difficoltà e batte l’armeno Artur Davtyan. In chiusura è stato il cipriota Marios Georgiou a dominare la sbarra. Di seguito tutti i podi, i punteggi e i risultati delle Finali di Specialità degli Europei 2022 di ginnastica artistica maschile.

LA CRONACA DEL CORPO LIBERO: NICOLA BARTOLINI 4° A 33 MILLESIMI DAL PODIO

LA CRONACA DI CAVALLO, ANELLI E VOLTEGGIO: PETROUNIAS DOMINA, SORPRESA JARMAN DA RIPESCATO

LA CRONACA DELLE PARALLELE: MATTEO LEVANTESI 5°, FRASER THRILLER CONTRO KOVTUN

RISULTATI FINALI DI SPECIALITÀ EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2022

CORPO LIBERO:

1. Artem Dolgopyat (Israele) 14.966

2. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 14.600

3. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.433

4. Nicola Bartolini (Italia) 14.300

CAVALLO CON MANIGLIE:

1. Harutyun Merdinyan (Armenia) 14.733

2. Loran de Munck (Paesi Bassi) 14.700

3. Nils Dunkel (Germania) 14.633

ANELLI:

1. Eleftherios Petrounias (Grecia) 15.133

2. Adem Asil (Turchia) 15.033

3. Courtney Tulloch (Gran Bretagna) 14.866

VOLTEGGIO:

1. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.983

2. Artur Davtyan (Armenia) 14.983

3. Igor Radivilov (Ucraina) 14.899

PARALLELE PARI:

1. Joe Fraser (Gran Bretagna) 15.333

2. Illia Kovtun (Ucraina) 15.333

3. Giarnni Regini-Moran (Gran Bretagna) 14.866

5. Matteo Levantesi (Italia) 14.433

SBARRA:

1. Marios Georgiou (Cipro) 14.400

2. Robert Tvorogal (Lituania) 14.000

3. Joel Plata (Spagna) 14.000

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi