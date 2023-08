Ciclismo su pista, Filippo Ganna debutta nella Madison! Esordio alla 6 Giorni delle Rose

Filippo Ganna non disputerà gli Europei di ciclismo su pista, che andranno in scena a partire da settimana prossima a Monaco (Germania), ma il Campione del Mondo a cronometro ha deciso di rimettersi in gioco in un Velodromo prendendo parte alla tradizionale 6 Giorni delle Rose. L’appuntamento è a Fiorenzuola d’Arda (in provincia di Piacenza) da giovedì 4 a sabato 6 agosto (per quanto concerne la sua gara).

La grande novità è il debutto di Filippo Ganna nella Madison. L’alfiere della Ineos-Grenadiers, fresco di rinnovo con la corazzata britannica fino al 2027, si cimenterà nella cosiddetta “Americana” per la prima volta in carriera. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre potrebbe puntare anche su questa specialità in vista di Parigi 2024. In questa occasione farà coppia con Michele Scartezzini, argento iridato.

Foto: LivePhotoSport