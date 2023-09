Beach volley, King&Queen of the beach 2022. Spettacolo a Civitanova Marche per scegliere il re e la regina della sabbia!

Torna, come da tradizione nella settimana che porta a Ferragosto, l’appuntamento con il King&Queen of the Beach targato Fulvio Taffoni che quest’anno ha scelto la spiaggia di Civitanova Marche per decretare il re e la regina della sabbia 2022. Tanti i protagonisti del campionato italiano che hanno accettato l’invito dell’organizzazione a disputare un torneo che regala sempre grande spettacolo e divertimento.

Alla Iplex Arena sulla Spiaggia delle Corone questa mattina Lantignotti/Arcaini contro Dalmazzo/Ditta inaugurano l’edizione 2022 con la prima gara del Gruppo A femminile. Di seguito scenderanno in campo Paolo Ingrosso in coppia con Caminati che affronteranno Spadoni/Di Silvestre per il Girone C maschile.

Di seguito alle 10,45 gara 1 del Girone B femminile dove scenderà in campo la Regina in carica Francesca Michieletto in coppia con Chiara They che affronteranno Eleonora Gili ed Alice Gradini. A seguire il match del Girone D maschile dove Matteo Ingrosso in coppia con Davis Krumins si contenderanno il match con Felice Sette e Simone Podestà.

Dopo la pausa pranzo si tornerà a giocare alla Iplex Arena alle 15.30. Ci saranno le tribune con 500 posti a sedere, ci saranno, con la loro effervescente animazione, le Sweet Dolls Italia, ci saranno le telecamere di Sky e quelle di Studio 7 tv che manderà in streaming tutte le gare, e gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social facebook.com/kingandqueenofthebeach, twitter.com/kingqueenbeach, instagram.com/kingqueenbeach. Il solito mix vincente del torneo di Civitanova Marche, dal 2000 una garanzia di sport e spettacolo con coinvolgimento del pubblico.

Il regolamento del King&Queen è oramai il solito da tanti anni. Gli atleti sono suddivisi in gironi in cui le coppie vengono “scoppiate” ed in cui in ognuna delle 3 partite si cambia compagno. Le partite dei gironi verranno giocate ai 2 set su 3 con i primi due a 17 e l’eventuale terzo ad 11.

La classifica di ogni girone prevede nell’ordine: vittorie, quoziente set, quoziente punti. Il primo di ogni girone è il candidato Re o Regina e dovrà scegliere lo scudiero con cui giocare la finale. Lo scudiero non potrà essere l’abituale compagno di beach degli ultimi due anni. Le finali si giocheranno sulla distanza ufficiale di 21 punti, tie break a 15.

Programma Gare: Mercoledì 10 Agosto

Ore 9.15 Girone A femminile Lantignotti/Arcaini – Ditta/Dalmazzo. ORE 10.00 Girone C maschile P.Ingrosso/Caminati – Spadoni/Di Silvestre. ORE 10.45 Girone B femminile Michieletto/They – Gradini-Gili. ORE 11.30 Girone D maschile M.Ingrosso/Krumins – Sette/Podestà. ORE 15.30 Girone A femminile Lantignotti/Ditta – Arcaini/Dalmazzo. ORE 16.15 Girone C maschile P.Ingrosso/Spadoni – Caminati/Di Silvestre. ORE 17.00 Girone B femminile Michieletto/Gradini – They/Gili. ORE 17.45 Girone D maschile M.Ingrosso/Sette – Krumins-Podestà.

Giovedì 11 Agosto

ORE 9.15 Girone A femminile Lantignotti/Dalmazzo – Ditta/Arcaini. ORE 10.00. Girone C maschile P.Ingrosso/Di Silvestre – Spadoni/Caminati. ORE 10.45. Girone B femminile Michieletto/Gili – They/Gradini. ORE 11.30 Girone D maschile M.Ingrosso/Podestà – Sette/Krumins.