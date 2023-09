Beach volley, King&Queen of the Beach 2022. Sofia Arcaini e Matteo Ingrosso i nuovi regina e re della sabbia

Matteo Ingrosso e Sofia Arcaini sono il King & Queen beach 2022. Alla Iplex Arena due giorni di spettacolo grazie a bellissimi incontri di beach volley con gli atleti che non si sono risparmiati per il pubblico che ha assiepato le tribune sulla Spiaggia delle Corone. Ambedue le finali sono state di alto livello.

Nella gara per la corona di Regina si scontravano Sofia Gradini e Chiara They. La Gradini sceglieva come partner Michela Lantignotti mentre They chiamava Alice Gradini. Finalissima bella ed equilibrata il 2-0 non lascia dubbi ma i due set sono stati equilibrati terminati a 16 e 18. Con merito Sofia Arcaini si laurea Queen of the beach 2022 perche è stata più tosta e determinata.

La finale maschile è stata di altissimo livello. Un match tirato fino all’ultimo con il risultato in bilico ad ogni punto tra Matteo Ingrosso e Caminati. Matteo Ingrosso si riprende la rivincita dopo aver dovuto abbandonare la finale per un problema fisico nel torneo del 2019. Onestamente sarebbero servite due corone una per Matteo una per Caminati. Matteo Ingrosso sceglieva come partner Simone Podestà, mentre Caminati Davis Krumins.

Onore a tutti e quattro con il pubblico di Civitanova che si è divertito partecipando con applausi ed ola spontanee. Tre set molto equilibrati. Il primo all’appannaggio di Caminati che vince 21-17, la “tigna” di Matteo Ingrosso ed un Podestà in gran spolvero portano i set in parità 21-18. Tie Break non per deboli di cuore dove poteva succedere di tutto ma stavolta la corona è di Matteo Ingrosso. Finali che saranno trasmesse da Sky Sport e che hanno avuto anche un gran seguito grazie alla diretta facebook. Al termine il vicesindaco ed assessore allo sport di Civitanova Marche Claudio Morresi ha premiato i vincitori della manifestazione.

Finale femminile: Arcaini/Lantignotti – They/Gradini 2-0 ( 21-16, 21-18)

Finale maschile Matteo Ingrosso/Podestà – Caminati/Krumins 2-1 (17-21, 21-18, 15-13)