WTA Palermo 2022, Lucia Bronzetti vince il derby in rimonta contro Jasmine Paolini e approda in Finale!

E’ Lucia Bronzetti la prima finalista del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana la romagnola (n.78 del mondo) ha battuto nel derby tricolore Jasmine Paolini (n.61 del ranking). Una partita che sembrava nelle mani della toscana, dominatrice del primo parziale sul 6-0. Bronzetti, però, è stata abile a ribaltare la situazione, imponendosi sullo score di 6-3 6-3 nei restanti parziali. Lucia, dunque, affronterà la rumena Irina Begu, a segno con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 contro la spagnola Sara Sorribes Tormo.

Nel primo set, come detto, si assiste a un soliloquio di Paolini. La toscana tesse alla perfezione la sua tela da fondo e la romagnola non riesce a disinnescare il tennis pressante dell’avversaria. Ne vien fuori una frazione a senso unico, vinta da Jasmine 6-0.

Nel secondo set importante per Lucia è il break in apertura del parziale che la mette in una condizione psicologica diversa. Bronzetti, infatti, gestisce in maniera molto attenta il vantaggio maturato nel primo gioco, minimizzando i rischi nei propri turni al servizio e dovendo annullare solo una palla break nel nono gioco. Sul punteggio di 6-3 la n.78 del mondo può sorridere.

Nel terzo set entrambe le giocatrici risentono un po’ delle fatiche dei match passati ed è la determinazione a guidarle. Gli alti e bassi sono costanti e in questo scambio di break e di controbreak è la romagnola a uscirne vincitrice, strappando il servizio alla toscana in un ottavo gioco decisivo. Nel nono, infatti, Bronzetti archivia la pratica sul 6-3 senza concedere neanche un quindici.

Leggendo le statistiche, la romagnola è stata leggermente superiore in efficienza alla battuta (69% con la prima e il 50% con la second), ma chiaramente sono state le palle break sfruttate a fare la differenza (6/9).

