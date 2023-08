Rugby femminile, Test Match: Canada-Italia 34-24. Buona prova delle azzurre in vista dei Mondiali

In vista della Coppa del Mondo di rugby femminile, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre, la Nazionale italiana è stata battuta questa notte in Canada, allo Starlight Stadium di Langford, nel Test Match contro la Nazionale padrona di casa, che è uscita vittoriosa dal confronto per 34-24 dopo il 12-12 della prima frazione.

Nel primo tempo al 7′ il Canada passa in vantaggio con la meta non trasformata di Paige Farries per il 5-0, ma l’Italia risponde già al 9′ con la meta di Vittoria Ostuni Minuzzi trasformata da Michela Sillari per il 5-7. Al 20′ nuovo sorpasso canadese con la meta di Sara Kaljuvee trasformata da Sophie de Goede per il 12-7, ma proprio al 40′ l’Italia trova il pari con la meta non trasformata di Maria Magatti per il 12-12 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Canada scappa via: al 44′ meta di Emily Tuttosi, al 49′ marcatura di Sophie de Goede, con entrambe le trasformazioni messe a segno da Brianna Miller per il 26-12. Al 58′ la meta non trasformata di Sara Tounesi riporta l’Italia a -9 sul 26-17, ma al 65′ la seconda meta personale di Paige Farries, non trasformata, fa tornare le padrone di casa a +14 sul 31-17. Al 75′ l’Italia torna a distanza di break con la meta della capitana Elisa Giordano trasformata da Michela Sillari per il 31-24, ma al 79′ il piazzato di Sophie de Goede fissa lo score sul 34-24 finale.

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini