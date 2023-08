Nuoto, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon volano prima degli Assoluti estivi a Ostia!

Ottimi presupposti. Da domani i Campionati italiani estivi di Ostia saranno un bel banco di prova per gli azzurri del nuoto, in vista degli Europei 2022 di Roma (11-17 agosto). Nel Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa gli atleti della selezione del Bel Paese si cimenteranno per avere riscontri cronometrici di un certo rilievo e soprattutto i più giovani cercheranno di ritagliarsi un ruolo di primo piano per staccare il biglietto continentale.

In un contesto in grande fermento, come i recenti Mondiali di Budapest hanno dimostrato, tra i più attesi vi saranno Benedetta Pilato e Thomas Ceccon. La pugliese, oro e argento nella rassegna iridata nei 100 e 50 rana, vorrà mostrarsi nuovamente all’altezza della situazione.

Segnali, da questo punto di vista, già sono arrivati nella prima gara “post Duna Arena” che l’azzurrina ha affrontato a Roma, in Aquaniene. Pilato, infatti, si è imposta nei 100 rana con il tempo di 1:06.03, distante appena una decimo dal crono con cui si è laureata campionessa del mondo in Ungheria.

Ceccon da par suo, dopo aver entusiasmato con l’oro e record del mondo nei 100 dorso, si “divertito” a gareggiare a Verona nei 100 delfino. Il risultato è stato ragguardevole: 51.38 e secondo tempo alltime in Italia, alle spalle solo del primato italiano di Piero Codia (50.64). Se consideriamo il fatto che il suo personale era di 52.36, ciò fa comprendere in che condizione sia il veneto.

