LIVE Zeppieri-Alcaraz 5-7 6-4 3-6, ATP Umago in DIRETTA: i crampi tradiscono l’azzurro, in finale va il murciano

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, ma non è finita la serata di tennis, perché tra pochissimo ci saranno Jannik Sinner e Franco Agamenone che si giocheranno nel derby l’altro posto in finale. Un saluto (temporaneo) a tutti i lettori di OA Sport.

Alcaraz nell’immediato postpartita: “Bellissimo essere di nuovo in finale. Mi piace giocare qui, su questo campo bellissimo. Sono contento della vittoria. La caviglia non la sento troppo adesso, vediamo stasera o domani mattina. Non è ora il momento di pensare a qualcosa che non va, sono in finale. Sarà bellissimo se la 100a partita a livello ATP sarà una vittoria. Sarà bellissimo essere numero 4 lunedì e provare a diventare il giocatore che ha vinto più partite nell’anno. Adesso però mi voglio concentrare solo sulla finale”.

Carlos Alcaraz va in finale battendo dopo 2 ore e 55 minuti Giulio Zeppieri per 7-5 4-6 6-3. Lo spagnolo da lunedì sarà numero 4 del mondo, ma tantissimo onore va all’italiano, che è stato sconfitto forse ancor più dai crampi che da un avversario con il quale stava riuscendo a fare una partita al di là di ogni immaginazione.

0-40 Tre match point Alcaraz, rovescio lungo di Zeppieri.

0-30 Dritto vincente di Alcaraz con Zeppieri che non è fisicamente in grado di difendersi.

0-15 Esce il rovescio di Zeppieri.

3-5 Alcaraz, prima e dritto per lo spagnolo. Zeppieri serve per provare a rimanere in campo ancora qualche minuto, in condizioni non certo ideali.

40-15 Se ne va il dritto di Zeppieri in risposta.

30-15 Risposta in rete di Zeppieri sul servizio centrale di Alcaraz.

15-15 Prima vincente di Alcaraz.

0-15 Notevole risposta di rovescio di Zeppieri, sulla riga, e importante perché praticamente da fermo!

Il fisioterapista prova a sciogliere un po’ il crampo di Zeppieri, ma va ricordato che, sempre per regolamento, sono proprio i crampi la specifica non trattabile con un medical time out.

3-4 Break Alcaraz, dritto in rete di Zeppieri. Adesso resta da capire se e come interverrà il fisioterapista.

15-40 Due palle break Alcaraz, risposta lunga dello spagnolo.

0-40 Tre palle break Alcaraz, Zeppieri fa quel che può, correndo da fondo, ma mette lungo il dritto.

Zeppieri deve tornare in campo, perché la regola prevede che si possa effettuare l’intervento al cambio di campo in questo caso specifico.

Chiamato immediatamente il fisioterapista, sono passate due ore e 46 minuti.

0-30 Non riesce praticamente a giocare lo scambio Zeppieri, è evidente il crampo alla gamba destra. Si va subito a sedere.

0-15 Risposta vincente di rovescio di Alcaraz, Zeppieri si muove come se si fosse procurato un crampo alla gamba destra.

3-3 BREAK ZEPPIERI, RECUPERO COMPLETATO IN MODO SPETTACOLARE! Dritto profondissimo sul quale Alcaraz stecca completamente, palla che vola non si sa dove e siamo di nuovo in parità!

30-40 PALLA BREAK ZEPPIERI: prima al corpo che l’azzurro non riesce a rimandare dall’altra parte.

15-40 DUE PALLE BREAK ZEPPIERI: dritto in rete di Alcaraz dopo il servizio. Momento che solo dieci minuti fa pareva quasi impensabile.

15-30 Viene a rete Alcaraz per giocare la volée di rovescio, ci arriva Zeppieri, ma il murciano trova la veronica vincente.

0-30 Sbaglia Alcaraz, il back di Zeppieri mette lo spagnolo in situazione non prevista ed è il rovescio dello spagnolo a finire in rete.

0-15 GRAN RECUPERO DI ZEPPIERI! Palla corta di Alcaraz e lui gli gioca il dritto profondissimo!

2-3 Alcaraz, decimo ace di Zeppieri!

40-15 Gioca profondo Zeppieri e va a prendersi il punto.

30-15 Prende la via della rete Zeppieri con la facile volée alta.

15-15 Risposta incontenibile di Alcaraz con il rovescio.

15-0 Bella prima centrale di Zeppieri.

1-3 Alcaraz, BREAK ZEPPIERI: dritto lungo del murciano, parziale recupero per l’italiano.

Vantaggio Zeppieri, PALLA BREAK: gran dritto dal centro vincente!

40-40 Prima vincente incontrollabile di Alcaraz.

30-40 PALLA BREAK ZEPPIERI: esce in corridoio il dritto di Alcaraz.

30-30 Prima vincente di Alcaraz.

15-30 Perde malamente il punto Alcaraz, doppio fallo.

15-15 Prima (molto) esterna di Alcaraz che poi gioca il dritto vincente.

0-15 Si perde da qualche parte per le tribune di Umago il dritto di Alcaraz.

0-3 Break Alcaraz, dritto incrociato che resta di pochissimo in campo, lo spagnolo sembra non voler più concedere nulla.

Vantaggio Alcaraz, palla break: dritto nei piedi di Zeppieri con la risposta.

40-40, 3a parità: palla corta di rovescio di Zeppieri, ma Alcaraz riesce a giocare la controsmorzata di rovescio senza farla comprendere all’azzurro: vincente.

Vantaggio Zeppieri, nono ace.

40-40, 2a parità: dritto in rete di Zeppieri dopo uno scambio ben condotto.

Vantaggio Zeppieri, ritrova la gran prima!

40-40 Risposta profonda di Alcaraz, Zeppieri non riesce a organizzarsi con il dritto.

40-30 Secondo doppio fallo di Zeppieri.

40-15 Prima e gran dritto vincente di Zeppieri!

30-15 Vola via il dritto in avanzamento di Alcaraz.

15-15 Prima vincente di Zeppieri.

0-15 Dritto vincente di Alcaraz.

0-2 Alcaraz, prova la risposta d’incontro di rovescio Zeppieri, ma finisce lunga di mezzo metro.

40-15 Prima esterna e dritto vincente di Alcaraz.

30-15 Se ne va il dritto di Zeppieri, che termina in corridoio.

15-15 Dritto vincente dal centro di Alcaraz.

0-15 Rovescio in rete di Alcaraz dopo il servizio.

Naturalmente ritarderà il match tra Jannik Sinner e Franco Agamenone, previsto subito dopo questa semifinale.

0-1 Break Alcaraz, risposta incrociata vincente di dritto sulla quale Zeppieri non può fare niente.

30-40 Palla break Alcaraz, tira fuori dal nulla la palla corta vincente di dritto piazzata in modo millimetrico.

30-30 Ottavo ace di Zeppieri, a 211 km/h!

15-30 Appena lunga la risposta di rovescio di Alcaraz.

0-30 Scambio perfetto di Zeppieri, ma è l’ultimo rovescio in avanzamento a tradirlo: palla che finisce sotto il nastro.

0-15 Risposta di Alcaraz che resta cortissima e diventa velenosissima, trasformandosi in punto.

6-4 SET ZEPPIERI! SI VA AL TERZO! Grandissima personalità di Giulio, che comanda ancora con il dritto fino a provocare l’errore di Alcaraz, e dopo due ore e 12 minuti si allunga il match!

30-40 SET POINT ZEPPIERI: IL DRITTO DAL CENTRO! Non riesce a organizzarsi Alcaraz!

30-30 Doppio fallo di Alcaraz, è il quarto.

30-15 CHE DRITTO DI ZEPPIERI! Incrociato vincente! E forse il punto l’avrebbe vinto prima senza il nastro che ha permesso ad Alcaraz di tenere in campo la risposta del laziale.

30-0 Schiaffo al volo di dritto di Alcaraz sopra la rete per chiudere il punto, anche con un che di rischio.

15-0 Comanda fin dalla prima Alcaraz, che poi usa dritto e volée alta per chiudere.

5-4 Zeppieri, ancora un gran game chiuso con servizio e dritto!

40-30 E ancora una grande prima di Zeppieri, centrale e che Alcaraz non controlla!

30-30 Risposta di Alcaraz nei piedi di Zeppieri, palla corta di dritto subito a seguire.

30-15 Altra gran prima di Zeppieri.

15-15 Prima esterna vincente di Zeppieri.

0-15 Rovescio lungolinea con cui Alcaraz prende il comando dello scambio e chiude verso la rete con la volée.

4-4 Tiene a zero Alcaraz, risposta larga di Zeppieri.

40-0 Prima esterna di Alcaraz.

30-0 Seconda al corpo di Alcaraz, che poi chiude dall’altra parte con il dritot.

15-0 Sbaglia un passante di rovescio vicino alla rete possibile Zeppieri, la volée bassa di Alcaraz non era stata perfetta.

4-3 Zeppieri, OTTIMO SCAMBIO! Gioca sempre ai due lati del campo l’azzurro per poi chiudere con la volée!

40-30 Risposta vincente di dritto di Alcaraz.

40-15 Dritto vincente lungolinea in corsa di Alcaraz sullo schema servizio-dritto di Zeppieri.

40-0 Prima esterna e dritto sull’altro lato per Zeppieri.

30-0 Zeppieri in modalità Fognini contro Nadal, perenne spinta col dritto per prendersi il punto.

15-0 Prima vincente di Zeppieri.

3-3 Terzo ace di Alcaraz.

40-30 Secondo ace di Alcaraz.

30-30 Alcaraz trova la via della rete e gioca la volée alta che Zeppieri non può raggiungere. Il murciano ad ora sembra star cercando di accorciare gli scambi.

15-30 Prima al centro di Alcaraz, Zeppieri non trova la risposta.

0-30 IL PALLONETTO DI ZEPPIERI! Sulla buona palla corta di Alcaraz!

0-15 Dritto in rete dopo il servizio di Alcaraz.

3-2 Zeppieri, vola via la risposta di Alcaraz.

19:29 Terminato il medical time out per Alcaraz, gli è stata fasciata la caviglia, come sempre si fa in questi casi.

19:26 Quello di Alcaraz è stato il più classico dei movimenti con cui, in scivolata, la caviglia effettivamente, si “pianta” e gira. Chiaramente siamo a un livello che non è neanche lontanamente paragonabile al terribile infortunio di Alexander Zverev al Roland Garros.

Alcaraz si siede, Zeppieri va a sincerarsi delle condizioni del murciano, è stato chiamato il fisioterapista.

40-30 Zeppieri fa scendere un po’ troppo la volée bassa di rovescio mettendola in rete, Alcaraz nel fermarsi per raggiungerla si fa male alla caviglia destra, che si gira durante la scivolata.

40-15 Entra con il rovescio Alcaraz.

40-0 Sbaglia la risposta Alcaraz.

30-0 Ancora servizio e dritto di Zeppieri.

15-0 Seconda esterna e dritto vincente in lungolinea di Zeppieri.

2-2 Primo ace di Alcaraz.

40-15 Risposta di dritto vincente di Zeppieri!

40-0 Buona prima di Alcaraz.

30-0 Non chiude subito Alcaraz col dritto per una buona difesa di Zeppieri, ma il punto alla fine arriva.

15-0 Prima e dritto di Alcaraz.

2-1 Zeppieri, ottimo scambio difensivo e questo è tra i pochissimi game veloci del match!

40-0 Palla corta di rovescio in rete di Alcaraz.

30-0 Ottima pressione di Zeppieri con il dritto, a comandare dal centro!

15-0 Prende la via della rete Zeppieri e conquista il punto.

1-1 Buona prima di Alcaraz.

40-15 Prima vincente di Alcaraz.

30-15 Dritto vincente di Alcaraz.

15-15 Riprende di tutto Zeppieri, ma sbaglia il dritto incrociato.

0-15 E arriva la gran risposta di rovescio di Zeppieri che Alcaraz riesce solo a toccare!

1-0 Zeppieri, settimo ace! L’azzurro si è letteralmente inerpicato sulle ali della battuta nel momento del pericolo!

Vantaggio Zeppieri, buona prima e dritto incrociato vincente.

40-40, 2a parità: dritto in rete di Zeppieri.

Vantaggio Zeppieri, sesto ace! Questo a 210 km/h.

40-40 Quinto ace di Zeppieri a 215 km/h! E li trova sempre nei momenti pesanti!

30-40 Palla break Alcaraz, prima centrale vincente di Zeppieri.

15-40 Due palle break Alcaraz, palla corta con Zeppieri che non riesce a tenere in campo col rovescio.

15-30 Rovescio in rete di Zeppieri.

15-15 Prima esterna vincente di Zeppieri.

0-15 Rovescio in rete di Zeppieri.

Tornato in campo Zeppieri; va notato come Alcaraz abbia servito il 52% di prime in campo nel primo set.

Zeppieri si è preso qualche minuto di tempo fuori dal campo, secondo parziale che ritarda leggermente.

5-7 Set Alcaraz, prima esterna e poi dritto che risulta incontrollabile per Zeppieri. Un’ora e 22 minuti il tempo del parziale.

40-15 Due set point Alcaraz, allontana Zeppieri e poi gioca il dritto vincente.

30-15 Prima esterna vincente di Alcaraz.

15-15 Insiste sul rovescio lungolinea sul lato destro Zeppieri e ha ragione, sbaglia Alcaraz mettendo in rete sempre il rovescio.

15-0 Trova una buona seconda Alcaraz.

5-6 Break Alcaraz, stavolta risponde profondo il murciano sulla seconda di Zeppieri. Servirà per il set al cambio di campo.

30-40 Palla break Alcaraz, quarto ace di Zeppieri.

15-40 Due palle break Alcaraz, terzo ace di Zeppieri.

0-40 Tre palle break Alcaraz, se ne va il dritto dopo il servizio di Zeppieri.

0-30 Brutta palla corta di Zeppieri, Alcaraz ci arriva e trova il dritto vincente.

0-15 Risponde bene di dritto e poi spinge ancora con lo stesso colpo Alcaraz, prendendosi il punto.

5-5 Si salva Alcaraz dopo aver salvato tre set point, e lo fa con la palla corta sulla quale Zeppieri cerca vanamente il passante lungolinea di rovescio.

Vantaggio Alcaraz, prima al corpo e dritto vincente dal centro.

40-40, 5a parità: altra splendida risposta di Zeppieri! Che poi costringe a sbagliare Alcaraz.

Vantaggio Alcaraz, prima profonda che Zeppieri non riesce a controllare.

40-40, 4a parità: buona prima, gran rovescio lungolinea e volée di rovescio gestita bene da Alcaraz.

Vantaggio Zeppieri, SET POINT: PUNTO CLAMOROSO! GIULIO BRAVISSIMO A TENERE A RETE SUI MILLE RECUPERI DI ALCARAZ!

40-40, 3a parità: Zeppieri spinge di dritto sulla seconda di Alcaraz, ma la palla è troppo centrale e il murciano può giocare d’incontro nell’angolo sinistro.

Vantaggio Zeppieri, SET POINT: dritto largo di Alcaraz a seguire il servizio.

40-40, 2a parità: dritto vincente di Alcaraz a seguire il servizio.

Vantaggio Zeppieri, SET POINT: bravo Giulio a giocargli addosso due rovesci, e a rete il murciano alla fine sbaglia la volée di rovescio mettendola in rete.

40-40 Impatta male con il rovescio Alcaraz dopo il servizio, palla in rete.

40-30 Sbaglia la risposta di rovescio Zeppieri sulla seconda di Alcaraz. Superata da cinque minuti l’ora di gioco.

30-30 Valida prima centrale di Alcaraz.

15-30 ALTRA GRAN RISPOSTA DI ZEPPIERI! Colpisce di dritto sulla seconda di Alcaraz e lo costringe a sbagliare il rovescio successivo organizzato in pochissimo tempo.

15-15 Gran scambio di entrambi, poi Alcaraz trova uno dei suoi dritti incrociati vincenti.

0-15 Ottima risposta di dritto al centro di Zeppieri! Alcaraz sbaglia con l’omologo colpo nel tentativo di togliersela dai piedi.

5-4 Zeppieri, tenuto questo turno di servizio con attenzione sulla palla corta di Alcaraz! Lo spagnolo servirà per restare nel set.

Vantaggio Zeppieri, rovescio in rete di Alcaraz.

40-40, 3a parità: entra con il rovescio lungolinea Alcaraz.

Vantaggio Zeppieri, prima profonda vincente.

40-40, 2a parità: dritto molto profondo di Alcaraz, replica di Zeppieri che resta in rete.

Vantaggio Zeppieri, prima centrale vincente per il mancino azzurro.

40-40 Servizio esterno e dritto verso lo stesso lato destro di Zeppieri!

30-40 Palla break Alcaraz: palla corta di rovescio di Zeppieri a seguire il servizio, che però si ferma in rete.

30-30 Dritto violentissimo e vincente sulla riga di Alcaraz.

30-15 Prende il controllo dello scambio con il dritto dal centro Alcaraz e si prende il punto.

30-0 Ottima prima esterna di Zeppieri.

15-0 Colpisce male la risposta di rovescio Alcaraz.

4-4 BREAK ZEPPIERI: arriva il recupero dell’azzurro, e c’è con l’errore di dritto di Alcaraz in lunghezza.

Vantaggio Zeppieri, PALLA BREAK: terzo doppio fallo di Alcaraz.

40-40, 2a parità: accorcia Alcaraz, concedendosi al dritto di Zeppieri, ma sulla successiva palla corta di rovescio la traiettoria è brutta e si ferma a metà rete.

Vantaggio Zeppieri, PALLA BREAK: CHE RISPOSTA! Serve al corpo Alcaraz, ma Giulio non solo si toglie la palla dal corpo, bensì riesce anche a trovare una traiettoria insidiosissima che costringe all’errore lo spagnolo!

40-40 IL DRITTO DI ZEPPIERI! Profondo incrociato e poi lungolinea, recuperato tutto lo svantaggio nel game!

40-30 Risponde profondo Zeppieri, e gioca bene col dritto, costringendo all’errore Alcaraz.

40-15 Secondo doppio fallo di Alcaraz.

40-0 Prima vincente di Alcaraz.

30-0 Alcaraz manovra con successo dal centro.

15-0 Prende la rete Alcaraz e lì si prende il punto con la volée alta di dritto.

3-4 Alcaraz, Zeppieri trova lo slice di rovescio per venire a rete, ma non serve altro perché il lob del murciano va fuori.

40-30 Prima profonda di Zeppieri sulla quale risponde in rete Alcaraz, ottima gestione di questo punto.

30-30 Palla corta, pallonetto e smash di Alcaraz.

30-15 Gran rovescio seguito dalla palla corta di Zeppieri, Alcaraz però ci arriva e aggancia il passantino stretto in forma di controsmorzata di dritto che diventa punto.

30-0 Buon punto di Zeppieri che usa bene il dritto dopo la seconda.

15-0 Risponde male Alcaraz.

2-4 Alcaraz, prima esterna vincente. Il murciano si tira fuori da un game difficile.

Vantaggio Alcaraz, servizio e dritto.

40-40, 2a parità: rovescio strettissimo di Alcaraz che non è minimamente recuperabile da Zeppieri.

Vantaggio Zeppieri, PALLA BREAK: primo doppio fallo di Alcaraz.

40-40 Violenta prima esterna di Alcaraz per annullare la palla break.

30-40 PALLA BREAK ZEPPIERI! CHE RISPOSTA! Praticamente d’incontro con il dritto sulla prima al centro di Alcaraz!

30-30 Prima esterna di Alcaraz sulla quale è lunga la risposta (complicata) di rovescio di Zeppieri.

15-30 Se ne va in corridoio il rovescio di Alcaraz.

15-15 Servizio e dritto vincente di Alcaraz.

0-15 Prende la via della rete Alcaraz, ma non si alza la volée di rovescio.

2-3 Alcaraz, terza palla corta sbagliata dal murciano, stavolta col dritto.

40-30 Rovescio in rete di Zeppieri.

40-15 Secondo ace di Zeppieri.

30-15 Risposta in rete con il dritto di Alcaraz.

15-15 Dritto in rete di Zeppieri, tradito dalla profondità di Alcaraz.

15-0 Zeppieri mette una buona prima.

1-3 Alcaraz, prima vincente.

40-15 Scambio breve e condotto fin dal servizio da Alcaraz.

30-15 Gran risposta incrociata di rovescio di Zeppieri, Alcaraz l’aggancia e il successivo rovescio lungolinea dell’azzurro è lunga di pochi millimetri.

15-15 Servizio, dritto e smash di Alcaraz.

0-15 Prima esterna e palla corta in rete di Alcaraz.

1-2 Break Alcaraz, Zeppieri segue il servizio a rete, ma la volée di rovescio esce in corridoio.

Vantaggio Alcaraz, palla break: spinge con il dritto lo spagnolo, che entra in campo, ma non ha bisogno della volée per chiudere.

40-40, 6a parità: mischia le traiettorie Alcaraz, Zeppieri non tiene in campo la palla.

Vantaggio Zeppieri, nastro infido per Alcaraz, che vede il rovescio deviato e oltre la riga di fondo.

40-40, 5a parità: dritto vincente dal centro di Alcaraz.

Vantaggio Zeppieri, primo ace a 209 km/h!

40-40, 4a parità: ancora bravo Zeppieri! Riesce a tenersi sul rovescio di Alcaraz per poi cambiare sul lungolinea di dritto!

Vantaggio Alcaraz, palla break: Zeppieri fa tutto bene, con l’accelerazione di dritto e la palla corta, il murciano ci arriva, ma la seconda volée del laziale si ferma in rete.

40-40, 3a parità: palla corta direttamente sul colpo dopo la risposta di Alcaraz, che però è cortissima, si ferma anche prima della rete.

Vantaggio Alcaraz, palla break: risposta incrociata stretta del murciano, che poi trova ancora il cross di rovescio dall’altra parte sul lungolinea di Zeppieri, il quale non riesce a recuperare.

40-40, 2a parità: lo scambio parte, Zeppieri non cede, se ne va il rovescio carico di Alcaraz.

Vantaggio Alcaraz, palla break: doppio fallo di Zeppieri.

40-40 Largo il dritto di Zeppieri in uscita dal servizio.

40-30 Colpo di fortuna per Zeppieri, rovescio che colpisce il nastro, ma la palla finisce nel campo di Alcaraz e lì si ferma, imprendibile.

30-30 BEL DUELLO A RETE! E lo vince Zeppieri, prima la palla corta di dritto, poi la breve schermaglia chiusa bene da Giulio di dritto.

15-30 Dritto in rete di Zeppieri dopo il servizio.

15-15 Servizio e dritto di Zeppieri, che poi attende il rimbalzo per giocare lo smash non lontano dalla riga di fondo.

0-15 Dritto lungo di Zeppieri.

1-1 Risposta in rete di Zeppieri.

Vantaggio Alcaraz, Zeppieri gioca ancora una gran risposta profonda, ma lo scambio parte ugualmente. Poi l’azzurro mette il dritto lungo.

40-40 Servizio e poi gran dritto di Alcaraz ad annullare la palla break.

30-40 PALLA BREAK ZEPPIERI: risposta nei piedi di Alcaraz, poi lo spagnolo gioca il rovescio in rete. Parecchi errori per il murciano finora, che sta cercando forse di studiare in campo l’avversario.

30-30 Gioca ancora profondo Zeppieri, stavolta il dritto è in rete.

15-30 Di nuovo subito aggressivo Zeppieri sulla seconda di Alcaraz, il rovescio dello spagnolo finisce in rete.

15-15 Ottimo rovescio di Zeppieri che sposta Alcaraz, gioca il dritto e non consente al murciano di recuperare adeguatamente.

15-0 Rovescio lungo di Zeppieri.

1-0 Zeppieri, lunga la risposta di Alcaraz.

40-30 Prima centrale vincente di Zeppieri.

30-30 Scambio sulla diagonale sinistra, sbaglia in lunghezza Alcaraz.

15-30 Dritto in rete di Zeppieri.

15-15 Alcaraz si apre il campo con il rovescio, ma il dritto colpisce il nastro, che porta via la palla.

0-15 Dritto lungo di Zeppieri dopo il servizio.

17:38 Si inizia! Al servizio Zeppieri.

17:36 I due provano i servizi, si sta per iniziare.

17:33 Inizia ora il palleggio di riscaldamento.

17:30 Ecco l’ingresso in campo di Zeppieri e Alcaraz.

17:27 Ultime fasi prima dell’ingresso in campo dei due giocatori.

17:24 L’eventualità di una finale tutta italiana non si verifica dal gennaio 2021, quando Jannik Sinner batté Stefano Travaglia a Melbourne, nei tornei che precedettero gli Australian Open e che furono tutti incastrati nella città del primo Slam dell’anno per ragioni logistiche.

17:21 Una clamorosa vittoria manderebbe Zeppieri dentro i primi 120 del ranking ATP, mentre ad Alcaraz questa garantirebbe la salita temporanea al numero 4 della graduatoria.

17:18 Poco più di dieci minuti all’inizio.

17:15 Statistica particolare per Alcaraz, che nel 2022 è 7-0 contro i giocatori classificati fuori dai primi 100, comprendendo anche Umago.

17:12 Si tratta della prima volta di tre azzurri in semifinale dal 1987, quando il circuito ATP ancora non era effettivamente tale (l’associazione sarebbe stata costituita nel 1990). A St. Vincent furono Francesco Cancellotti, Paolo Canè e Claudio Pistolesi a presentarsi insieme al penultimo atto.

17:09 A prescindere dall’esito di questa semifinale, un italiano in finale ci sarà comunque, visto che la seconda semifinale se la giocheranno, dalle 20:00, Jannik Sinner e Franco Agamenone.

17:06 A titolo di curiosità, vale la pena ricordare come, delle sei sconfitte dell’anno di Alcaraz, ben tre siano giunte contro italiani: Matteo Berrettini nel 3° turno degli Australian Open, Jannik Sinner negli ottavi di Wimbledon, Lorenzo Musetti in finale ad Amburgo la scorsa settimana. Gli altri giustizieri: Rafael Nadal in semifinale a Miami, Sebastian Korda all’esordio a Montecarlo, Alexander Zverev ai quarti del Roland Garros.

17:03 Il numero 5 del mondo contro il numero 168: tale è la differenza che attualmente corre tra Alcaraz e Zeppieri, in virtù delle differenti carriere. Il murciano ha bruciato le tappe nella prima metà di 2022, il laziale si è ricomposto dopo momenti difficili tra i Challenger e, in questi mesi, sembra aver acquisito una nuova sicurezza che gli sta permettendo di competere anche a un livello ATP che ora può sentire del tutto alla propria, assai ampia portata.

17:00 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del torneo ATP 250 di Umago. Di fronte ci sono Giulio Zeppieri, partito dalle qualificazioni, e Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di semifinale del torneo ATP 250 di Umago che mette di fronte Giulio Zeppieri e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per farla breve, si parla di una delle due sorprese del torneo contro il detentore.

Zeppieri, dopo aver battuto l’argentino Pedro Cachin e il colombiano Daniel Elahi Galan, si è esibito ieri in una prova davvero superba, battendo un altro iberico, Bernabé Zapata Miralles, con il punteggio di 7-5 6-4. Si è così guadagnato la prima semifinale a livello ATP della sua carriera: per il laziale, comunque vada, un torneo da incorniciare e da cui far partire una nuova era.

Alcaraz, invece, ha usufruito di un bye al primo turno, per poi regolare facilmente lo slovacco Norbert Gombos e l’argentino Facundo Bagnis. La sua è una ricerca della conferma del primo titolo conquistato a livello ATP, quando, lo scorso anno, in molti erano alle Olimpiadi, lui ne approfittò e sconfisse Richard Gasquet nell’ultimo atto.

Il murciano è rimasto l’unico non italiano del torneo, ma anche quello coi maggiori favori del pronostico, non soltanto per il numero 1 del seeding. L’altra semifinale la giocheranno, dopo questa, Franco Agamenone e Jannik Sinner. Alcaraz va alla ricerca della sesta finale dell’anno: ne ha vinte cinque e ne ha persa una sola, contro Lorenzo Musetti ad Amburgo domenica scorsa. In semifinale, quando ci è arrivato, ha perso soltanto da Rafael Nadal a Miami.

Il match tra Giulio Zeppieri e Carlos Alcaraz inizierà alle ore 17:30 sul Campo Centrale, intitolato a Goran Ivanisevic, di Umago. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

