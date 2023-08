Classifica ATP, le proiezioni della finale Sinner-Alcaraz a Umago: lo spagnolo è già n. 4 del mondo

Ieri il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis ha visto il passaggio in finale dello spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, e di Jannik Sinner, numero 2 del seeding: sulla terra battuta croata i due hanno finora incamerato 150 punti validi per il ranking ATP, e nella sfida di oggi ce ne saranno in palio altri 100.

Jannik Sinner nel ranking è sempre decimo e si è portato a quota 3295, a -150 dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al nono posto con 3445, ma non potrà scavalcare il nordamericano neppure vincendo il torneo, dato che si porterebbe a quota 3395.

Domani, invece, Carlos Alcaraz andrà a ritoccare il best ranking: l’iberico è stato al massimo al numero 5, ed ora è virtualmente al 4° posto. Lo spagnolo, con l’ingresso in finale, è salito a quota 5035, scavalcando l’ellenico Stefanos Tsitsipas, scivolato a quota 5000 e sceso così in quinta piazza.

RANKING ATP 25 LUGLIO

1 Daniil Medvedev (Russia) 7775

2 Alexander Zverev (Germania) 6850

3 Rafael Nadal (Spagna) 6165

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5045

5 Carlos Alcaraz (Spagna) 4895

6 Casper Ruud (Norvegia) 4890

7 Novak Djokovic (Serbia) 4770

8 Andrey Rublev (Russia) 3575

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3445

10 Jannik Sinner (Italia) 3185

RANKING ATP LIVE 31 LUGLIO

1 Daniil Medvedev (Russia) 7625

2 Alexander Zverev (Germania) 6850

3 Rafael Nadal (Spagna) 6165

4 Carlos Alcaraz (Spagna) 5035

5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5000

6 Novak Djokovic (Serbia) 4770

7 Casper Ruud (Norvegia) 4685

8 Andrey Rublev (Russia) 3575

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3445

10 Jannik Sinner (Italia) 3295

CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 1 AGOSTO

Ranking lunedì 25 luglio: 3185 punti, 10° posto.

Punti da scartare lunedì 1 agosto: 40.

Punti da incamerare lunedì 1 agosto: quelli di Umago (al momento 150).

Ranking con il passaggio in finale: 3295 punti, 10° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 3395 punti, 10° posto.

CLASSIFICA ATP CARLOS ALCARAZ 1 AGOSTO

Ranking lunedì 25 luglio: 4895 punti, 5° posto.

Punti da scartare lunedì 1 agosto: 10.

Punti da incamerare lunedì 1 agosto: quelli di Umago (al momento 150).

Ranking con il passaggio in finale: 5035 punti, 4° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 5135 punti, 4° posto.

Foto: LaPresse