Ciclismo, dove correrà Vincenzo Nibali: obiettivo Vuelta, chisura con il Giro di Lombardia. Il calendario dello Squalo

Un’estate molto spagnola per Vincenzo Nibali. Il siciliano è tornato in gara ieri, alla Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, chiudendo 46mo, dopo un lungo periodo di pausa susseguito al Giro d’Italia e al Campionato Italiano in Puglia. Un programma molto intenso ora aspetta lo Squalo dello Stretto.

L’obiettivo principale è ovviamente il terzo Grande Giro stagionale, la Vuelta a España, che si disputerà dal 19 agosto prossimo all’11 settembre.

Per arrivare al top all’appuntamento iberico il corridore dell’Astana Qazaqstan Team sarà al via già domani della Vuelta a Castilla y Leon, poi domenica avrà in programma la Classica di San Sebastian e dal 2 agosto disputerà la Vuelta a Burgos.

Attenzione poi ad una possibile convocazione, nel mese di settembre, con la Nazionale per i Mondiali in Australia. L’ultimo circoletto rosso è sul calendario l’8 ottobre, data del Giro di Lombardia.

