Atletica, l’Italia naturalizzerà Andy Diaz? Fenomeno cubano del salto triplo

Andy Diaz Hernandez ha firmato la terza miglior prestazione mondiale stagionale nel salto triplo. Il 26enne cubano è volato a 17.68 metri (suo personale) ai Campionati Italiani di Rieti, competizione alla quale ha preso parte come “fuori quota” lo scorso 25 giugno (il titolo tricolore fu conquistato da Andrea Dallavalle con 17.28). Il 26enne è uno dei migliori atleti in circolazione in questa specialità a livello internazionale.

Andy Diaz, settimo ai Mondiali 2017 e presentatosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ma non scese effettivamente in pedana), potrebbe diventare italiano in un prossimo futuro. Da tempo si vocifera su questa ipotesi. L’atleta è arrivato in Italia lo scorso novembre ed è seguito da Andrea Matarazzo e da Fabrizio Donato (bronzo nel triplo ai Giochi di Londra 2012), indossa la casacca della Libertas Unicusano di Livorno, società presieduta da Gianni Giannone e che fa riferimento all’imprenditore Stefano Bandecchi.

Come ha puntualizzato l’agenzia di stampa Toscana Notizie, sono in corso le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana. Eugenio Giani, Presidente di Regione Toscana, si era espresso in questo modo: “In questa storia ci sono tutti gli ingredienti che rendono sensazionale l’impresa, è e l’espressione di un’integrazione sociale in corso“. La speranza è che i tempi burocratici non siano così lunghi. Rappresenterebbe un rinforzo importante per l’Italia, dopo gli eccellenti risultati raccolti da Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje, rispettivamente quarto e quinto agli ultimi Mondiali.

Foto: Fidal