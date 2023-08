Atletica, Ahmed Abdelwahed in finale ai Mondiali! L’azzurro si regala un sogno nei 3000 siepi di El Bakkali

Ahmed Abdelwahed si è qualificato alla finale dei 3000 siepi ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Si tratta di uno splendido colpaccio, visto che il compito era decisamente complicato: l’azzurro era inserito nella prima delle tre batterie e con un regolamento stringente per il passaggio del turno, poiché accedevano all’atto conclusivo i primi tre di ogni serie e i migliori sei tempi di ripescaggio. Il laziale ha concluso al sesto posto nella sua serie con il crono di 8:21.04, al termine di una gara ben disputata: dopo essere rimasto un po’ chiuso nella prima parte, è riuscito a emergere positivamente e nel rettilineo finale ha superato di slancio lo statunitense Benard Keter.

Il 26enne, 14mo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha staccato il biglietto con il quinto tempo di ripescaggio. A imporsi nella sua batteria è stato il fuoriclasse marocchino Soufiane El Bakkali. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, presentatosi a Eugene (USA) per inseguire la medaglia d’oro iridata dopo essersi messo al collo argento e bronzo nelle ultime due edizioni, ha tagliato il traguardo in 8:16.65, precedendo i due keniani Leonard Kipkemoi Bett (8:16.94) e Abraham Kibiwot (8:17.04), poi a seguire l’etiope Getnet Wale (8:17.49) e lo spagnolo Sebastian Martos (8:18.94).

Ahmed Abdelwahed ha raccontato la propria forma non così brillante ai microfoni della Rai: “Non ero al 100%, non mi sono sentito benissimo. La prendo come esperienza, più di così non ne avevo“. Nonostante questo è riuscito a raggiungere l’obiettivo della vigilia con grandissima personalità e tra un paio di giorni tornerà in pista per vivere l’emozione della prima finale iridata della carriera.

La sua impresa va evidenziata, poiché l’ultimo italiano ad essere ammesso ad una finale dei 3000 siepi ai Mondiali fu Giuseppe Maffei a Siviglia 1999 (il lombardo fu poi decimo). In luce anche l’etiope Lamecha Girma, che ha vinto la seconda batteria in 8:19.64 davanti al keniano Conseslus Kipruto (8:20.12 per il Campione del Mondo in carica) e lo statunitense Hillary Bor (8:20.18). Nella terza batteria il migliore è stato l’etiope Hailemariyam Amare (8:18.34) davanti allo statunitense Evan Jager (8:18.44) e all’indiano Avinash Mukund Sable (8:18.75).

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL