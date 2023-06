Roland Garros 2022: Martina Trevisan si ferma in semifinale, Coco Gauff a 18 anni in finale contro Iga Swiatek

Si conclude in semifinale il percorso, oltre ogni previsione, di Martina Trevisan al Roland Garros 2022. La toscana deve cedere in poco meno di un’ora e mezza a Cori “Coco” Gauff, che con il 6-3 6-1 odierno diventa la più giovane dai tempi di Maria Sharapova a Wimbledon 2004 a raggiungere una finale Slam. Per l’americana la prossima sfida sarà quella con la numero 1 del ranking WTA, la polacca Iga Swiatek, ed è qualcosa che negli States si attendeva all’incirca da tre anni, cioè da quando, ai Championships, arrivava a battere Venus Williams quando di candeline ne aveva spente 15.

L’inizio è piuttosto carico di tensione: Trevisan sbaglia parecchio e concede una palla break, ma il resto del game è tutto di ottima fattura. Secondo game, e a regalare diventa Gauff: due disastri a rete, un rovescio sbagliato ed è chance del 2-0 per l’italiana, che di lì però infila solo gratuiti e continua sull’1-1, in cui include due doppi falli per cedere la battuta. Si tratta dell’inizio di una serie di mancati servizi tenuti, l’uno con un doppio fallo (e una precedente disputa su una palla persa da Gauff), l’altro con un game molto ben giocato dall’americana sul piano difensivo. Sul 3-4 questa sequenza finisce, ed il parziale si chiude in maniera abbastanza rapida. Quello che preoccupa, però, è il dopo, con Trevisan che chiama il medical time out a causa di un problema alla coscia destra, che viene fasciata.

I primi tre turni di battuta del secondo parziale procedono sostanzialmente senza scossoni, ma è il quarto a diventare foriero di situazioni decisive. Dura un quarto d’ora, con numerose buone soluzioni da parte di entrambe le giocatrici. Per arrivare al 2-2 Trevisan ha quattro possibilità, lo stesso numero ne ha Gauff, che però riesce a trovare il break in virtù di uno scambio molto duro che chiude col dritto verso l’incrocio delle righe dove l’italiana non può arrivare. La diciottenne di Atlanta inizia a distribuire grande tennis a volontà col passare dei minuti, diventa sempre più padrona del campo soprattutto con il dritto, toglie un’altra volta il servizio all’azzurra e chiude in bellezza, a zero, per il definitivo 6-3 6-1.

Dopo esser stata molto efficace nei punti iniziali con la prima, le percentuali di Trevisan scendono, e anche nettamente: 46%-74% di punti vinti con la prima, 32%-47% con la seconda. Per Gauff anche un miglior rapporto vincenti-gratuiti, o meglio una più abile gestione: 14-20 contro 13-36.

Foto: LaPresse