Rally Kenya 2022: programma, orari, tv, streaming

Con ancora negli occhi lo spettacolo vissuto in Sardegna, il Mondiale Rally si sposta in Kenya per una nuova tappa sterrata tutta da vivere. Manca sempre meno al sesto atto della stagione, il terzo consecutivo sulla terra dopo Italia e Portogallo.

Il finnico Kalle Rovanpera è l’uomo da battere in Africa. Il #69 di Toyota vanta al momento 120 punti contro i 65 del belga Thierry Neuville (Hyundai), pilota che cerca il primo acuto dell’anno dopo una serie infinita di problemi ed eventi sfortunati. Occhi puntati anche sull’estone Ott Tanak, in scena con la seconda i20 ufficiale e pronto a confermarsi dopo quanto visto nel ‘Bel Paese’.

Sébastien Ogier, reduce dalla prima 24h Le Mans della carriera con una LMP2, è atteso in scena con Toyota in un evento in cui ritroveremo anche Sébastien Loeb (Ford/M-Sport). Si ripropone l’infinito duello tra le due leggende di questa disciplina, una sfida tutta da vivere sulla terra africana.

Le speciali televisive del Rally del Kenya saranno proposte in diretta su Sky Sport. Come sempre tutto l’evento sarà offerto in diretta streaming su WRC+, il servizio a pagamento messo a disposizione dagli organizzatori del Mondiale.

Giovedì 22 giugno

SS1 ore 14.08

Venerdì 23 giugno

SS2 – SS7 dalle 7.00

Sabato 24 giugno

SS8 – SS13 dalle 7.06

Domenica 25 giugno

SS14 – SS19 dalle 6.05

RALLY KENYA IN TV

Diretta tappe televisive su Sky Sport (programma da definire)

Diretta streaming su WRC+

Foto. LPS