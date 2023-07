Giochi del Mediterraneo, presentata a Casa Italia la prossima edizione di Taranto 2026

Mentre stanno entrando nel vivo i Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano (in Algeria), quest’oggi è stata già presentata ufficialmente a Casa Italia la prossima edizione della manifestazione, che si disputerà a Taranto nel 2026. Sarà la quarta volta per il Bel Paese e la seconda per la Puglia, che tornerà ad ospitare l’evento dopo 29 anni (Bari 1997).

“È un grande piacere e onore ospitare nel 2026 i Giochi a Taranto. Ritengo, inoltre, che sia una grande opportunità per i Paesi del Mediterraneo per far crescere questa manifestazione. Non sarà soltanto una manifestazione sportiva ma l’occasione per visitare l’Italia e la Puglia”, dichiara il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.

È intervenuto anche Davide Tizzano, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo: “Abbiamo una grande sfida davanti a noi e non appena finiscono questi Giochi ad Orano inizieremo a lavorare ai nuovi. Siamo ottimisti per Taranto e la popolazione e la città sono entusiaste di ospitarli. È una sfida per sistemare gli impianti di questa Regione, ma tutto sarà pronto. Vogliamo che sia una delle migliori edizioni dei Giochi del Mediterraneo“.

“Ringrazio Mattia Giorno, qui in rappresentanza del Comune di Taranto e Carlo Mornati, perché stiamo lavoriamo strettamente con il CONI. Nello stesso anno l’Italia ospita i Giochi olimpici di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo e il Paese dimostrerà le proprie capacità di realizzare questo tipo di eventi. Tra tre settimane inizieremo a lavorare fattivamente a Taranto 2026”, aggiunge Tizzano.

In chiusura ha parlato anche Mattia Giorno a nome del Comune di Taranto: “Abbiamo una grande responsabilità ma la città sarà pronta ad ospitare la manifestazione. Stiamo lavorando da due anni, non sarà soltanto una competizione sportiva, ma grazie ad essa vogliamo dare un’idea di futuro sostenibile e in pace. Vi aspettiamo a Taranto, anche prima del 2026. La nostra città ha un legame speciale con i Giochi Olimpici e i Giochi del Mediterraneo, è parte della storia di Taranto. Il nostro sindaco incontrerà il Sindaco di Milano perché vogliamo una forte collaborazione tra i Giochi Invernali di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo”.

