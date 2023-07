Dove vedere in tv il Giro d’Italia Donne 2022: orari, programma, canali in chiaro, streaming

Tutto pronto per il via: scatta domani l’edizione numero 33 del Giro d’Italia Donne. Prime frazioni in Sardegna, poi lo spostamento verso il Nord della Penisola per dieci tappe davvero molto interessanti e ricche di spettacolo, con le italiane Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini pronte a giocarsi qualcosa di importante.

Questa edizione della Corsa Rosa sarà seguita costantemente dai media e anche dalle TV: accordo infatti sia con la Rai, che trasmetterà tutte le frazioni (pronta a dividersi tra Rai2 e Rai Sport), sia con Eurosport, che si dividerà tra il canale televisivo e Discovery +.

Andiamo a scoprire il programma nel dettaglio.

PROGRAMMA TV E STREAMING GIRO DONNE 2022

RAI2 e RAI SPORT HD / STREAMING RAIPLAY

Tappa 1, 30 giugno: 14.00-15.45 (Rai2)

Tappa 2, 1 luglio: 14.00-15.45 (Rai2)

Tappa 3, 2 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

Tappa 4, 4 luglio: 14.00-15.45 (Rai2)

Tappa 5, 5 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

Tappa 6, 6 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

Tappa 7, 7 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

Tappa 8, 8 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

Tappa 9, 9 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

Tappa 10, 10 luglio: 12.45-14.00 (Rai Sport HD) 14.00-14.45 (Rai2)

EUROSPORT 1

Tappa 1, 30 giugno: 14.00-16.00

Tappa 2, 1 luglio: 14.00-15.30

Tappa 3, 2 luglio: 17.45-19.15

Tappa 4, 4 luglio: 14.00-16.00

Tappa 5, 5 luglio: 18.00-19.30

Tappa 6, 6 luglio: 18.00-19.30

Tappa 7, 7 luglio: 18.00-19.30

Tappa 8, 8 luglio: 18.00-19.30

Tappa 9, 9 luglio: 18.15-19.15

Tappa 10, 10 luglio: 18.15-19.45

DISCOVERY +

Tappa 1, 30 giugno: 14.00-16.00

Tappa 2, 1 luglio: 14.00-16.00

Tappa 3, 2 luglio: 12.45-14.45

Tappa 4, 4 luglio: 14.00-16.00

Tappa 5, 5 luglio: 12.45-14.45

Tappa 6, 6 luglio: 12.45-14.45

Tappa 7, 7 luglio: 12.45-14.45

Tappa 8, 8 luglio: 12.45-14.45

Tappa 9, 9 luglio: 12.45-14.45

Tappa 10, 10 luglio: 12.45-14.45

Foto: Lapresse