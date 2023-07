Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2022: Stefanie Horn ottava nella gara vinta da Jessica Fox

La stagione internazionale 2022 della canoa slalom prosegue, dopo gli Europei senior, con la prima tappa della Coppa del Mondo, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: la finale del kayak femminile vede Stefanie Horn conquistare l’ottava posizione nella gara vinta da Jessica Fox (Australia).

Niente da fare, dunque, per l’azzurra dopo l’oro continentale conquistato a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia: Horn, gravata da 4 penalità, ma autrice comunque di una discesa troppo lenta per ambire al podio, chiude in 112.59, a 8.68 dal crono dell’oceanica, vittoriosa in 103.91 nonostante due penalità.

Seconda a 0.89 la tedesca Elena Lilik, che chiude con 104.80, con 2 penalità, mentre il percorso netto consente alla transalpina Camille Prigent di salire sul gradino più basso del podio con 105.33, a 1.42. Beffata Mallory Franklin (Gran Bretagna), bronzo europeo, quarta con 106.15, a 2.24, nonostante il percorso netto.

Va ancora peggio ad Eliska Mintalova (Slovacchia), oro continentale ex aequo con l’azzurra: un salto di porta la estromette dalla contesa per la vittoria, con il crono finale di 159.59 che le vale il decimo ed ultimo posto assoluto con 54 penalità complessive.

