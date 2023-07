Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2022: Italia a caccia di medaglie, guida Stefanie Horn

Dopo gli Europei di Liptovsky Mikulas, prosegue la stagione internazionale della canoa slalom. Dal 10 al 12 giugno parte la Coppa del Mondo nel bacino di Praga, in Repubblica Ceca; un appuntamento che farà, tra le altre cose, da preparazione per i Mondiali di fine luglio che si terranno ad Augusta, in Germania.

Il Direttore Tecnico Daniele Molmenti fa affidamento sulle sue carte migliori per l’appuntamento ceco. L’atleta di copertina sarà Stefanie Horn, fresca di oro continentale a pari merito con la slovacca Eliska Mintalova nel K1; in carriera è riuscita ad imporsi solo una volta nel 2019, a Tacen, ma vorrà rimpinguare il suo bottino dopo il suo recente successo.

Nella canadese femminile saranno presenti Elena Borghi e Marta Bertoncelli: la prima si è ben comportata agli Europei, ottenendo il pass per la finale ma chiudendo all’ultimo posto per un salto di porta che le ha precluso un piazzamento migliore del decimo posto.

Più nutrita la truppa maschile, con tre elementi a testa: nel K1 sarà ancora Giovanni De Gennaro a guidare la truppa, alla ricerca della vittoria che manca dal 2019. Con lui Marcello Beda, argento agli ultimi Mondiali, e Marco Vianello. Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi proveranno invece a giocarsi un posto al sole nella canadese.

