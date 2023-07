Basket femminile: fine settimana a Cividale del Friuli per l’Italia con Slovenia e Spagna

Italia, Slovenia e Spagna si troveranno questo weekend a Cividale del Friuli per disputare un torneo di natura amichevole. Si giocheranno tre partite, una al giorno, da venerdì a domenica, sempre alle 19:00 (diretta assicurata per mezzo del canale Twitch della Federazione, Italbasket).

Le azzurre si presentano con delle novità rispetto al torneo a Melilla, dove hanno perso dalle iberiche, vincendo però contro il Belgio. Tra queste non vedremo Laura Spreafico, costretta a saltare l’appuntamento per via di un caso Covid nella famiglia. Torna invece Jasmine Keys, che in assenza di Cecilia Zandalasini e anche di Lorela Cubaj (impegnata in WNBA, anche se nelle prime uscite ha avuto poco spazio con le New York Liberty) è la giocatrice di punta, se non altro in virtù del fantastico campionato disputato.

La Spagna, tramite la propria federazione, ha già definito la situazione in essere “Gira Camino al Futuro”, con un mix di giocatrici già ben note e di altre che, invece, faranno strada. Si va dal mito di Alba Torrens a Maria Conde, da Leonor Rodriguez a Queralt Casas, mentre la quota giovane è rappresentata soprattutto da quella Raquel Carrera che in un paio di stagioni ha fatto balzi enormi in avanti.

Per quanto riguarda la Slovenia, che sarà la prima avversaria delle azzurre venerdì (con le iberiche si gioca domenica), c’è invece un roster di tutto rispetto con varie protagoniste che si sono viste in Italia, da Tina Cvijanovic a Eva Rupnik, con il top rappresentato naturalmente da Eva Lisec già grande protagonista con la maglia di Schio in passato.

C’è dunque una chiara dose di competitività per questa tre giorni, che la squadra guidata da Lino Lardo potrà affrontare con l’intenzione di oliare alcuni meccanismi che torneranno utili a fine anno, quando ci sarà davvero da lottare in considerazione delle qualificazioni europee da affrontare. Queste le azzurre che vedremo sul parquet friulano:

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio)

#1 Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Alessandra Orsili (2001, 1.75, P, Ensino Lugo – Spagna)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

#11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Geas Sesto San Giovanni)

#14 Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

#15 Maria Miccoli (1995, 1.82, C, Gesam Gas+Luce Lucca)

#19 Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublino – Polonia)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

#41 Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

#55 Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

#77 Martina Kacerik (1996, 1.84, G, Passalacqua Ragusa)

Credit: Ciamillo