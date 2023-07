ATP Stoccarda 2022, Lorenzo Musetti sconfitto al primo turno da Nikoloz Basilashvili: la prosecuzione dura meno di 10 minuti!

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il toscano (n.57 del ranking) è costretto ad arrendersi al georgiano Nikoloz Basilashvili (n.26 del mondo) nella prosecuzione del match di ieri, valido per il primo turno dell’ATP di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca la situazione era già abbastanza compromessa prima dell’interruzione per pioggia sullo score di 7-5 4-2 in favore di Basilashvili.

Nel primo set, infatti, l’azzurro ha dovuto subire le iniziative dell’avversario, più a proprio agio sull’erba. E così la gestione del dodicesimo game è stata letale per le prospettive del tennista carrarino, incapace di disinnescare i colpi potenti del rivale.

Nel secondo set il break nel gioco d’apertura ha messo Basilashvili nelle condizioni di guidare nuovamente le danze, nonostante il tentativo di contro-break immediato di Musetti. Svanite quelle due chance, la frazione anche con la ripresa odierna ha seguito i turni al servizio e il georgiano è riuscito a gestire la situazione facendo calare il sipario sul 6-3.

Dal punto di vista delle statistiche, Musetti ha vinto solo il 28% dei punti con la seconda di servizio, nonché totalizzato percentuali molto basse in risposta: il 17% dei punti vinti rispetto alla prima dell’avversario e il 32% in rapporto alla seconda.

Foto: LaPresse