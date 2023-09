WTA Rabat 2022: incredibile Martina Trevisan! Rimonta e batte GarbiÃ±e Muguruza e vola ai quarti di finale

Clamorosa impresa di Martina Trevisan al WTA 250 di Rabat. La toscana batte per la seconda volta in carriera una giocatrice compresa tra le prime 10 del ranking mondiale, la spagnola Garbiñe Muguruza, con il punteggio di 2-6 6-4 6-1, ed entra così nei quarti di finale del torneo marocchino, dove attende ora l’olandese Arantxa Rus, vittoriosa sull’ungherese Dalma Galfi per 6-4 6-2. Quattro i precedenti tra le due giocatrici, con equa divisione di vittorie.

Partenza complicata per l’italiana, soprattutto perché Muguruza è incisiva da fondo e ogni volta che può riesce a far valere un importante peso di palla. Trevisan perde tre volte consecutivamente la battuta, in mezzo un break lo riesce a mettere a segno, ma è troppo poco per contenere il 6-2 dell’iberica.

Improvvisamente, però, qualcosa succede dopo i tre turni di servizio non tenuti in altrettanti game dalle due, con Muguruza che sale fino al 3-1. Di lì, le qualità difensive di Trevisan si alzano di livello, contemporaneamente la numero 10 del mondo inizia a sbagliare sempre di più e la situazione si capovolge improvvisamente, innanzitutto con il 6-4.

Quello che si vede nel seguito diventa incredibile a vedersi: un parziale di 10 giochi a 2, il che significa 5-0 per Trevisan nel parziale decisivo, con difese oltre il limite e vincenti (su tutti l’incrociato strettissimo in risposta del 4-0) che testimoniano l’assoluta fiducia della toscana. Servono due ore e 12 minuti a testimoniare quello che, fuor di dubbio, è tra i risultati più inattesi della settimana.

L’italiana riesce a vincere servendo complessivamente meglio della sua avversaria (65.8% di prime in campo contro 56.3% di Muguruza, in vari momenti letteralmente abbandonata dalla prima), ma quel che conta di più è il 57.1% in risposta contro la seconda.

