Giro d’Italia 2022, il palmares di Vincenzo Nibali. Fuoriclasse leggendario: la Tripla Corona, due Monumento, fenomeno totale

Vincenzo Nibali ha dato il proprio addio al mondo del ciclismo. Lo Squalo ha annunciato che quella in corso sarà la sua ultima stagione da professionista. Dopo 18 anni tra i grandi del pedale, il siciliano ha comunicato la sua intenzione di appendere la bicicletta al chiodo. Lo ha fatto sul palco del Processo alla Tappa, al termine della quinta frazione del Giro d’Italia, giunta nella sua Messina dove ha mosso le sue prime pedalate. Il commiato arriva a 37 anni, dopo aver donato tutta la sua vita a questo sport e avere regalato perle indimenticabili a tutti gli appassionati.

Stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto, capace di vincere in molteplici contesti e di restare sulla cresta dell’onda per un decennio. Vincenzo Nibali ha segnato un’epoca e oggi si chiude a tutti gli effetti una grande era del ciclismo tricolore: saluta l’uomo che ha tenuto alta la bandiera nelle grandi corse a tappe (e non solo), offrendo gesta e perle da autentico fenomeno. Lo Squalo ha vinto il Tour de France 2014, si è imposto in due Giri d’Italia (2013 e 2016), ha fatto sua la Vuelta di Spagna (2010), ha saputo imporsi in Classiche Monumento come Milano-Sanremo (2018) e Giro di Lombardia (2015 e 2017).

Vincenzo Nibali è uno dei sette uomini capaci di vincere le tre grandi corse a tappe per almeno una volta in carriera. La Tripla Corona è riuscita soltanto ad altri miti come Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome. Vincenzo Nibali ha conquistato 13 successi di tappa tra Grande Boucle (6) e Corsa Rosa (7), con ben 54 vittorie complessive da professionisti tra cui anche due sigilli alla Tirreno-Adriatico.

Sul podio in ben sei occasioni al Giro d’Italia, in due al Tour de France e in tre alla Vuelta di Spagna. Sfortunato ai Mondiali (quarto a Firenze e poi tanti anni senza percorsi adatti alle sue caratteristiche) e alle Olimpiadi (cadde a Rio 2016 quando era lanciatissimo verso la conquista della medaglia d’oro). Di seguito il palmares di Vincenzo Nibali, che si siede di diritto al tavolo dei grandi immortali del ciclismo.

PALMARES VINCENZO NIBALI

Tour de France 2014

Giro d’Italia 2016

Giro d’Italia 2013

Vuelta di Spagna 2010

Milano-Sanremo 2018

Giro di Lombardia 2017

Giro di Lombardia 2015

6 tappe al Tour de France

7 tappe al Giro d’Italia

Tirreno Adriatico 2013

Giro del Trentino 2013

Tirreno Adriatico 2012

Giro del Trentino 2008

Tour of Oman 2016

54 vittorie complessive da professionista

6 podi al Giro d’Italia (2 vittorie, secondi posti nel 2011 e 20019, terzi posti nel 2010 e 2017)

2 podi al Tour de France (1 vittoria, terzo posto nel 2012)

3 podi alla Vuelta di Spagna (1 vittoria, secondi posti nel 2013 e nel 2017)

Secondo posto Liegi-Bastogne-Liegi 2012

Secondo posto Giro di Lombardia 2018

Terzo posto Milano-Sanremo 2012

