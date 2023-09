Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Gwangju 2022: Elisa Roner 12ma in qualificazione nel compound, domani tocca al ricurvo

Si è aperta quest’oggi ufficialmente a Gwangju la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2022, con lo svolgimento del ranking round della divisione compound. Il programma della manifestazione entrerà poi nel vivo a partire da domani con i primi scontri diretti delle prove a squadre di compound e soprattutto con le qualificazioni dell’arco olimpico.

Compoundisti azzurri sottotono oggi in Corea del Sud specialmente in campo maschile, con Federico Pagnoni migliore degli italiani in classifica che ha chiuso al 29° posto il ranking round con un totale di 699 punti su 72 frecce. Ancor più attardati Sergio Pagni, 45° con uno score di 692, e Viviano Mior 54° con 684. Leader della graduatoria come di consueto il fenomeno olandese Mike Schloesser a quota 710.

Pagnoni sfiderà al primo turno nel tabellone individuale a eliminazione diretta l’americano Steve Anderson (n.36 del seeding), Pagni se la vedrà con il croato Domagoj Buden (n.20) mentre Mior esordirà contro il coreano Choi Yonghee (n.11). Prestazione corale abbastanza negativa che vale solo la 13ma posizione nel ranking a squadre per il Bel Paese, con il terzetto maschile costretto ad affrontare già agli ottavi la temibile India (quarta testa di serie).

Riscontri più incoraggianti per il settore femminile tricolore, grazie alle buone prove di Elisa Roner (12ma con 691 punti) e di Marcella Tonioli (16ma con 688). In difficoltà invece Paola Natale, 55ma su 57 partecipanti con un pessimo score di 637. Roner debutterà al primo turno con la danese Erika Damsbo (53ma nel ranking round), Tonioli con Natacha Stutz (anch’ella rappresentante della Danimarca) e Natale con la quotata padrona di casa coreana Song Yun Soo (n.10 del seeding).

Italia nona nella classifica a squadre femminile, con all’orizzonte un ottavo di finale alla portata contro il Kazakistan (n.8) per raggiungere la Corea del Sud ai quarti. Grazie ai punteggi messi a referto da Pagnoni e Roner (1390 complessivi), il Mixed Team nostrano ha chiuso le qualificazioni in ottava piazza ed entrerà in gioco direttamente agli ottavi di finale contro la coppia di Taipei Cinese.

