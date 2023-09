Scherma: annullate le gare di spada femminile negli Emirati Arabi Uniti per la morte dello sceicco

Non si svolgeranno le gare valevoli per la Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah. La decisione è stata presa dopo la morte dello sceicco Khalifa Bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi Uniti, visto che Il ministero degli Affari presidenziali ha annunciato 40 giorni di lutto con bandiere a mezz’asta e la sospensione del lavoro nel settore pubblico e privato per tre giorni.

Quest’oggi si sarebbe dovuta svolgere la prova individuale, che vedeva protagoniste otto azzurre nel tabellone principale. E’ stata cancellata anche la gara a squadre in programma domani con l’Italia che presentava il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, che tornava in pedana dopo il bronzo olimpico di Tokyo (ultima volta insieme).

Il prossimo appuntamento per la spada femminile sarà alla fine di maggio in Polonia a Katowice (27-29 maggio). Da capire se si vorrà recuperare questa gara negli Emirati Arabi Uniti.

FOTO: Bizzi/Federscherma