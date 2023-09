Roland Garros 2022, Martina Trevisan esaltante! Piega Daria Saville in 2 set e approda agli ottavi!

Continua il momento d’oro di Martina Trevisan. Dopo le belle vittorie contro Harriet Dart e Magda Linette, l’azzurra (n.59 al mondo) sconfigge anche l’australiana Daria Saville (n.127 del ranking) per 6-3 6-4 e accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Per la nativa di Firenze si tratta dell’ottavo successo di fila tra Rabat e Parigi. Al prossimo turno ci sarà la vincente del match tra la tedesca Angelique Kerber e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Dopo un inizio di studio, è Trevisan ad allungare con il break del 3-1. Saville prova a rientrare nel set nel settimo gioco, ma la nostra portacolori è brava ad annullare l’unica palla del controbreak e salire sul 5-2. L’australiana trova il 3-5, poi il set si conclude: l’azzurra tiene senza problemi il suo turno di servizio e chiude i giochi (6-3).

Sulle ali dell’entusiasmo Trevisan conquista subito il break in apertura di secondo set. Saville però reagisce immediatamente ed agguanta l’1-1. L’azzurra continua comunque a dimostrarsi superiore e strappa nuovamente il servizio alla sua avversaria nel quinto gioco (3-2). Anche in questo caso l’australiana reagisce subito, ma il suo tentativo di rimonta si blocca sulle sei palle break sprecate.

La portacolori azzurra conquista dunque il 4-2 e successivamente trova il break del 5-2 alla prima occasione buona. Saville prova a tenersi in vita con il controbreak che vale il 3-5 ed il gioco del 4-5, ma si tratta solo dell’ultimo sussulto: Trevisan non trema sul suo turno di battuta e conquista un importantissimo successo.

A fine partita sono 13 i vincenti e 8 gli errori non forzati di Trevisan (11-11 invece il conto di Saville). L’azzurra fa peggio con la prima di servizio in campo (63% dei punti vinti contro il 65% della numero 127 al mondo), ma nettamente meglio con la seconda (50% contro il 21% della sua avversaria). I punti totali conquistati dalle due tenniste sono 62 per l’azzurra e 49 per l’australiana.

Foto: LaPresse