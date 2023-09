MMA, Marvin Vettori sfiderÃ  Robert Whittaker il 3 settembre a Parigi. Rinviato il match estivo

Marvin Vettori affronterà Robert Whittaker il prossimo 3 settembre a Parigi, dove andrà in scena un evento organizzato da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne le arti marziali miste (MMA). Il fighter italiano avrebbe dovuto affrontare il rivale il prossimo 11 giugno a Singapore in occasione di UFC 275, ma l’australiano ha palesato problemi fisici e si è dunque reso necessario un rinvio dell’incontro.

Il trentino ha anche cercato un altro rivale per mantenere il proprio impegno in terra asiatica, ma per il momento non ha trovato un sostituto e dunque lo rivedremo sull’ottagono tra poco più di tre mesi nella capitale francese. Ad annunciare questa novità è stato lo stesso Marvin Vettori sul suo profilo Instagram.

Il ribattezzato The Italian Dream, reduce dalla stupenda affermazione contro Paulo Costa lo scorso 23 ottobre, se la dovrà vedere con l’attuale numero 1 del ranking dei pesi medi ed ex Campione del Mondo (è stato recentemente battuto da Israel Adesanya, il padrone di questa categoria). Ricordiamo che il nostro portacolori è il numero 3 della graduatoria e insegue una nuova chance per il titolo iridato contro Adesanya, da cui è stato sconfitto lo scorso anno.