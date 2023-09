LIVE Musetti-Tsitsipas 7-5 6-4 2-6 3-6 2-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il greco si impone in rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.39 Al secondo turno Stefanos Tsitsipas se la vedrà con il ceco Zdenek Kolar, che ha superato il francese Lucas Pouille in 3 ore (6-3 4-6 7-5 6-4).

00.38 Dando uno sguardo ai numeri Tsitsipas ha messo in campo il 71% delle prime di servizio con il 74% dei punti realizzati, 69% e 60% invece le percentuali di Lorenzo Musetti. 10-4 il conto degli ace in favore del greco che ha realizzato 8 doppi falli contro i 3 dell’azzurro. 166-138 invece il conto dei punti totali in favore dell’ellenico.

00.35 Lorenzo Musetti arriva dunque solo ad assaporare l’impresa dopo la conquista dei due primi set per poi cedere alla distanza al greco numero 4 della classifica mondiale. Il carrarino nella seconda parte del match ha inevitabilmente acceso la spia della riserva. L’ateniese si impone dunque in 3 ore e 36 minuti di gioco.

Prima vincente di Stefanos Tsitsipas che si impone in rimonta e avanza al secondo turno.

40-0 Rovescio in rete di Musetti, tre match-point per il numero 4 ATP.

30-0 Tsitsipas trova l’incrocio delle linee con il dritto in diagonale.

15-0 Buona la prima dell’ateniese.

2-5 Stecca Tsitsipas, Musetti tiene il servizio e allunga il match.

AD-40 Rovescio in rete di Tsitsipas.

40-40 ACE DI MUSETTI! Con la seconda, il classe 2002 chiude con orgoglio.

30-40 Dritto in avanzamento di Musetti che annulla il primo.

15-40 Dritto in rete di Musetti, due match-point per Tsitsipas.

15-30 Stecca con il dritto il greco.

0-30 Smash di Tsitsipas.

0-15 Dritto in corridoio di Musetti.

1-5 L’ateniese n.4 ATP tiene il servizio e andrà a rispondere per il match.

40-15 Doppio fallo di Tsitsipas, l’ottavo della sua partita.

40-0 L’ellenico chiude con lo smash dopo la prima.

30-0 Tsitsipas trova la volèe.

15-0 Buona la prima del greco.

1-4 Gran recupero di Tsitsipas sulla volèe dell’azzurro che poi manda in rete lo smash, break di Tsitsipas.

30-40 Lungo il dritto dell’ellenico.

15-40 Accelerazione con il dritto di Tsitsipas che si procura due palle break.

15-30 Doppio fallo di Musetti che ora appare molto stanco e nervoso.

15-15 Tsitsipas entra con il rovescio sulla prima dell’azzurro e chiude in smash.

15-0 Accelerazione con il dritto di Musetti che serve con palle nuove.

1-3 Chiude sotto rete l’ateniese che tiene il servizio.

40-30 Altra buona prima per Tsitsipas.

30-30 Dritto in rete del n. 4 ATP.

30-15 Buona la prima di Tsitsipas.

15-15 Risposta profonda di Musetti che porta l’ellenico alla risposta in rete.

15-0 Dritto in diagonale del greco.

1-2 Sbaglia con il rovescio Tsitsipas, Musetti tiene il servizio.

40-30 Il greco trova una risposta profonda con il dritto sulla seconda di Musetti.

40-15 Lungo il rovescio di Tsitsipas.

30-15 Palla corta ben giocata da Musetti.

15-15 Dritto in rete del classe 2002 n. 66 ATP.

15-0 Dritto in diagonale vincente di Musetti.

0-2 Game a zero di Tsitsipas che tiene il servizio.

40-0 Servizio e dritto del greco.

30-0 Buona la prima di Tsitsipas.

15-0 Rovescio in corridoio di Musetti.

0-1 Dritto in rete di Musetti dopo il lob difensivo del greco che inizia con un break il quinto set.

30-40 Rovescio in diagonale vincente dell’ateniese, palla break.

30-30 Servizio e dritto di Musetti che dovrà cercare di metter in campo il maggior numero di prime possibili da qui in avanti.

15-30 Dritto in contropiede di Tsitsipas.

15-15 Musetti va a segno con la volèe.

0-15 Tsitsipas entra con il dritto sulla seconda dell’azzurro.

00.06 Inizia il quinto set.

00.05 E’ stato un quarto set sulla falsariga del terzo con uno Stefanos Tsitsipas che è stato assoluto padrone del campo. Il greco chiude il quarto parziale in 46 minuti e riporta in parità il match allungandolo al quinto e decisivo set. Negli ultimi scambi Lorenzo Musetti ha palesato un’inevitabile stanchezza per via del ritorno in campo dopo l’infortunio.

Ace del greco, il decimo della sua partita, che conquista il quarto set e riporta il match in parità.

40-0 Rovescio in rete dell’azzurro, tre set-point Tsitsipas.

30-0 Ace centrale di Tsitsipas.

15-0 Dritto in rete di Musetti.

3-5 Non trova il campo Tsitsipas con il tentativo di palla corta, Musetti tiene il servizio.

AD-40 Scappa via il rovescio all’ellenico numero 4 al Mondo.

40-40 Dritto vincente di Tsitsipas.

AD-40 Rovescio vincente di Musetti.

40-40 Stecca con il rovescio Tsitsipas sulla prima del n.66 ATP.

30-40 Dritto in diagonale vincente di Musetti.

15-40 Tsitsipas entra con il dritto sull’accorcio del carrarino, due set-point per il greco.

15-30 Accelerazione con il dritto di Musetti.

0-30 Dritto in rete dell’azzurro.

0-15 Lungo il rovescio di Musetti.

2-5 Ace di Tsitsipas, il secondo del set, l’ottavo del match. Il greco tiene il servizio e si assicura la possibilità di poter andare a servire per il quarto set.

40-15 Servizio/dritto di Tsitsipas.

30-15 Rovescio in diagonale vincente dell’azzurro che lascia andare il braccio.

30-0 Rovescio in corridoio di Musetti.

15-0 Accelerazione del greco con il dritto.

2-4 Grande risposta di Tsitsipas che ritrova subito il break di vantaggio nel quarto set.

40-AD Accelerazione con il dritto di Tsitsipas che si procura la seconda palla break nel game.

40-40 Passante in contropiede con il dritto di Musetti, terza parità.

40-AD Doppio fallo di Musetti, palla break Tsitsipas.

40-40 Accelerazione con il rovescio di Tsitsipas, seconda parità.

AD-40 Servizio e dritto deciso del classe 2002.

40-40 Rovescio in rete di Musetti dopo la risposta carica del greco sulla seconda di servizio.

40-30 Musetti si apre il campo con la seconda e chiude con lo smash.

30-30 Dritto lungo linea vincente di Tsitsipas.

30-15 Accelerazione con il dritto di Musetti che porta il greco al rovescio difensivo in rete.

15-15 Resta lungo il serve and volley all’azzurro.

15-0 Lungo scambio che Musetti conquista con il rovescio in lungo linea.

2-3 DRITTO VINCENTE DI MUSETTI! BREAK DELL’AZZURRO CHE RIENTRA NEL SET!

40-AD Rovescio in rete di Tsitsipas, PALLA BREAK MUSETTI!

40-40 L’ateniese prova lo schiaffo al volo contenuto dal nastro, parità.

40-30 Ace ad uscire di Tsitsipas.

30-30 Prima vincente del greco.

15-30 Stecca con il dritto Tsitsipas.

15-15 Doppio fallo dell’ellenico.

15-0 Servizio e dritto di Tsitsipas.

1-3 Stecca con il dritto Tsitsipas, l’azzurro tiene il suo primo servizio nel quarto set.

40-15 Musetti si apre il campo con la prima di servizio poi chiude con il rovescio.

30-15 Accelerazione con il dritto di Musetti.

15-15 Il greco trova una risposta sulla linea.

15-0 Rovescio in corridoio di Tsitsipas.

0-3 L’ellenico si difende dall’attacco di Musetti e tiene il servizio.

AD-40 Altra buona prima di Tsitsipas.

40-40 Il greco annulla anche la seconda palla break con il servizio.

30-40 Tsitsipas sta iniziando a performare con il rovescio.

15-40 Doppio fallo del greco (il sesto della sua serata), DUE PALLE DEL CONTRO-BREAK MUSETTI!

15-30 Spinge con il dritto Tsitsipas.

0-30 MUSETTI CON IL PASSANTE DA LONTANO!

0-15 Dritto in rete di Tsitsipas.

0-2 Sbaglia con il dritto Musetti, break del greco nel quarto set.

30-40 Altro rovescio vincente dell’ateniese, palla break.

30-30 Stavolta entra con il rovescio Tsitsipas.

30-15 Stecca con il rovescio il greco.

15-15 Dritto lungo linea vincente dell’azzurro.

0-15 Buona la risposta del greco sulla prima di Musetti.

0-1 Smorzata in rete di Musetti, Tsitsipas tiene il servizio.

AD-40 Sbaglia con il dritto in risposta l’azzurro.

40-40 Musetti va a segno con il passante e porta il game ai vantaggi.

40-30 Strepitoso recupero di Musetti, aiutato dal nastro, sulla smorzata del greco.

40-15 Servizio/dritto di Tsitsipas.

30-15 Rovescio lungo linea di Musetti.

30-0 Adesso il greco ha ritrovato la piena padronanza del servizio.

15-0 Buona la prima di Tsitsipas.

23.19 Inizia il quarto set.

23.18 Terzo set mai in discussione che Tsitsipas conquista in 27 minuti mentre c’era voluta 1 ora 3 minuti per il primo e 49 minuti per il secondo. Il greco numero 4 ATP accorcia dunque le distanze.

Non riesce la demi-volèe a Musetti, Stefanos Tsitsipas conquista il terzo set.

30-40 E’ buono il pallonetto di Tsitsipas che si procura il primo set-point della sua partita.

30-30 Dritto in diagonale vincente dell’azzurro da fondo campo.

15-30 Sbaglia con il dritto Musetti.

15-15 Rovescio lungo linea di Musetti in corridoio di poco.

15-0 Palla corta ben giocata da Musetti.

2-5 Il greco tiene il servizio e servirà per il terzo set.

40-0 Buona la prima di Tsitsipas.

30-0 Schiaffo al volo in contropiede del greco.

15-0 Smash di Tsitsipas.

2-4 Musetti tiene il servizio.

40-15 Rovescio in rete di Tsitsipas.

30-15 Altra buona prima del classe 2002.

15-15 Errore dell’azzurro con il dritto.

15-0 Buona la prima di Musetti.

1-4 Tsitsipas tiene a 0 il servizio.

40-0 Non trova di poco il campo Musetti con il dritto in diagonale.

30-0 Smorzata in rete di Musetti.

15-0 Tsitsipas a bersaglio con il rovescio lungo linea.

1-3 ACE DI MUSETTI! Game a zero per il classe 2002.

40-0 Musetti scende a rete costringendo il greco al passante in rete.

30-0 L’azzurro comanda lo scambio e porta Tsitsipas al rovescio difensivo in rete.

15-0 Musetti trova il secondo punto del set con l’ausilio del nastro.

0-3 Dritto in rete di Musetti, il greco consolida il break di vantaggio nel terzo set.

40-0 Altra buona prima per il n.4 ATP.

30-0 Volèe a bersaglio di Tsitsipas.

15-0 Buona la prima del greco, estremamente aggressivo in questo avvio di terzo set.

0-2 Lungo il dritto di Musett, break di Tsitsipas.

0-40 Dritto in rete di Museti, tre palle break Tsitsipas.

0-30 Il greco arriva sulla smorzata di Musetti e chiude con la volèe.

0-15 Dritto vincente di Tsitsipas.

1-0 Dritto in diagonale vincente di Tsitsipas che tiene il primo servizio del terzo set.

40-15 Dritto vincente di Musetti.

40-0 Accelerazione don il dritto dell’ellenico.

30-0 Ace di Tsitsipas.

15-0 Buona la prima del greco.

22.53 Inizia il terzo set.

22.52 E’ un Lorenzo Musetti d’autore quello visto in questa prima ora e 52 minuti di gioco sul “Court Philippe Chatrier”. Il classe 2002 si porta sul 4-0 conquistando due break consecutivi poi resiste al tentativo di rientro del greco e al momento si servire per il set non tentenna.

PRIMA VINCENTE DI LORENZO MUSETTI CHE CONQUISTA IL SECONDO SET E SI PORTA SUL 2-0!

AD-40 Stecca con il rovescio il greco, TERZO SET-POINT MUSETTI!

40-40 Contropiede di Tsitsipas, seconda parità.

AD-40 ACE DI MUSETTI! SECONDO SET-POINT!

40-40 Doppio fallo dell’azzurro che a questo punto proprio non ci voleva, parità.

40-30 DRITTO IN DIAGONALE VINCENTE DI MUSETTI! SET-POINT!

30-30 Servizio e volèe dell’azzurro che risale nel game.

15-30 Smorzata di Musetti che poi chiude con la volèe.

0-30 Accelerazione con il dritto del greco.

0-15 Ottimo il dritto lungo linea di Tsitsipas sulla seconda morbida del carrarino.

5-4 Tsitsipas tiene il servizio e resta nel secondo set.

AD-40 Lungo il rovescio in back di Musetti.

40-40 Musetti va a segno con il lungo linea di rovescio, parità.

40-30 Ace di Tsitsipas, il terzo della sua partita, il primo nel set.

30-30 Dritto vincente del greco da fondo campo.

15-30 Tsitsipas si apre il campo con il dritto e chiude in smash.

0-30 Lungo il rovescio del greco.

0-15 Doppio fallo di Tsitsipas.

5-3 DRITTO IN RETE DI TSITSIPAS! MUSETTI TIENE IL SERVIZIO E SI ASSICURA LA POSSIBILITA’ DI ANDARE A SERVIRE PER IL SECONDO SET!

40-30 PIZZICA LA RIGA MUSETTI CON IL ROVESCIO LUNGO LINEA!

30-30 Buona prima ad uscire di Musetti.

15-30 Tsitsipas prende il controllo dello scambio e conquista il punto. Adesso è il greco ad avere l’inerzia dalla sua parte.

15-15 Out il recupero con il pallonetto dell’azzurro dopo la smorzata leggermente lunga.

15-0 Dritto vincente di Musetti dopo la seconda di servizio.

4-3 Sbaglia con il dritto Musetti, Tsitsipas tiene il servizio e accorcia.

40-15 Altra prima vincente dell’ateniese.

30-15 Tsitsipas si apre il campo con la prima e chiude in smash.

15-15 Musetti arriva sulla smorzata del n.4 ATP.

15-0 Buona la prima del greco che ora è tutto un altro giocatore.

4-2 Rovescio in rete di Musetti, break a 0 di Tsitsipas.

0-40 Musetti non riesce a chiudere con il dritto, tre palle break Tsitsipas.

0-30 Rovescio in rete dell’azzurro.

0-15 Dritto in corridoio di Musetti.

4-1 Tsitsipas tiene il suo primo turno di battuta nel secondo set.

AD-40 Buona la prima del greco.

40-40 Tsitsipas si salva con la prima di servizio.

40-AD DRITTO IN CONTROPIEDE DI MUSETTI! PALLA BREAK!

40-40 Spinge con il dritto Musetti e porta il game ai vantaggi.

40-30 Ace centrale di Tsitsipas.

30-30 Errore di Tsitsipas con il dritto.

30-15 Passante lungo linea a bersaglio di Musetti.

30-0 Tsitsipas colpisce bene con lo smash in avanzamento.

15-0 Il greco va a segno con il dritto.

Si riparte con palle nuove e nuova racchetta per Stefanos Tsitsipas.

4-0 SBAGLIA CON IL DRITTO TSITSIPAS! MUSETTI CONSOLIDA I DUE BREAK DI VANTAGGIO E SCAPPA VIA NEL SECONDO SET!

40-15 Smorzata precisa di Musetti.

30-15 ROVESCIO LUNGO LINEA VINCENTE DELL’AZZURRO!

15-15 Musetti comanda lo scambio e chiude con il dritto in diagonale.

0-15 Rovescio in rete di Musetti.

3-0 AGGRESSIVO MUSETTI CHE VA A SEGNO CON IL DRITTO! SECONDO BREAK DELL’AZZURRO NEL SECONDO SET!

30-40 Il nastro aiuta Tsitsipas sulla smorzata.

15-40 MUSETTI CHIUDE SOTTO RETE! DUE PALLE BREAK!

15-30 Doppio fallo del greco. Musetti deve cercare di sfruttare il momento di confusione dell’avversario.

15-15 Lungo il rovescio lungo linea di Tsitsipas.

15-0 In rete il passante di Musetti con il rovescio.

2-0 BUONA LA PRIMA DI MUSETTI CHE CONSOLIDA IL BREAK DI VANTAGGIO NEL SECONDO SET!

40-15 Stecca con il rovescio Tsitsipas.

30-15 Musetti trova un grande angolo con il dritto.

15-15 Sbaglia con il rovescio Musetti.

15-0 Tsitsipas in difficoltà ora, brutta risposta del greco.

1-0 SBAGLIA CON IL DRITTO TSITSIPAS! BREAK DI MUSETTI NEL SECONDO SET!

30-40 Accelerazione con il dritto di Tsitsipas che trova un grande angolo e annulla la prima.

15-40 Doppio fallo del greco. SUBITO DUE PALLE BREAK MUSETTI!

15-30 Tsitsipas chiude con la volèe.

0-30 ROVESCIO LUNGO LINEA VINCENTE DELL’AZZURRO!

0-15 Musetti va a bersaglio con il passante di rovescio.

22.05 Inizia il secondo set.

22.03 Splendida reazione di Lorenzo Musetti che sotto 1-4 trova tre game consecutivi per poi realizzare il secondo break sul 5-5 andando a conquistare il primo set dopo 1 ora e 3 minuti di gioco. L’azzurro classe 2002 è stato molto performante una volta messa in campo la prima di servizio.

STECCA CON IL ROVESCIO TSITSIPAS! LORENZO MUSETTI CONQUISTA IL PRIMO SET!

40-15 Sbaglia Tsitsipas sotto rete, DUE SET-POINT MUSETTI!

30-15 Palla corta ben giocata dall’azzurro, è la quarta che va a bersaglio nel match.

15-15 SMASH DI MUSETTI DOPO LA PRIMA!

0-15 Musetti lascia tanto campo al greco che va a segno con il rovescio.

6-5 DRITTO IN CORRIDOIO DI TSITSIPAS! BREAK DI MUSETTI CHE ANDRA’ A SERVIRE PER IL PRIMO SET!

30-40 MUSETTI VA A SEGNO CON IL DRITTO LUNGO LINEA! PALLA BREAK!

30-30 Sbaglia con il dritto l’ellenico, Musetti risale nel game.

30-15 Doppio fallo di Tsitsipas, è il secondo della sua partita.

30-0 Out il rovescio di Musetti sulla prima del greco.

15-0 Tsitsipas va a segno con la smorzata.

5-5 Buona la prima di Musetti che tiene il servizio.

40-15 Accelerazione di Musetti che porta l’ellenico all’errore con il dritto.

30-15 Sbaglia con il rovescio Tsitsipas.

15-15 Buona la prima dell’azzurro.

0-15 Lungo il rovescio da fondo campo di Musetti.

4-5 Lungo il rovescio di Musetti, Tsitsipas tiene il servizio.

AD-40 Smash del greco.

40-40 Sbaglia con il dritto Tsitsipas, altro game ai vantaggi.

40-30 Dritto in corridoio dell’ateniese.

40-15 Dritto in contropiede di Tsitsipas.

30-15 Dritto di attacco di Musetti che chiude sotto rete.

30-0 Buona la prima del n.4 ATP.

15-0 Tsitsipas va bersaglio con la volèe.

4-4 SI FERMA SUL NASTRO LA RISPOSTA DI TSITSIPAS! TERZO GAME CONSECUTIVO PER MUSETTI CHE SI RIPORTA IN PARITA’ NEL PRIMO SET!

AD-40 Splendido scambio che Musetti riesce a conquistare dopo il dritto in corridoio del greco.

40-40 Musetti comanda lo scambio ma sbaglia con il dritto, settima parità.

AD-40 Out il rovescio di Tsitsipas.

40-40 Riesce a chiudere il punto Musetti dopo il serve and volley, sesta parità.

40-AD Stecca con il dritto Musetti, terza palla break per il greco in un lunghissimo game.

40-40 Errore di Musetti con il dritto in uscita dal servizio, quinta parità.

AD-40 Dritto in rete dell’ellenico sulla seconda di Musetti.

40-40 Buona la prima di Musetti, quarta parità.

40-AD Con il dritto da fondo campo Tsitsipas è micidiale, seconda palla break nel game.

40-40 Dritto in diagonale a bersaglio di Musetti dopo la risposta con il rovescio del greco, terza parità.

40-AD Non riesce a chiudere con lo smash il carrarino, palla break Tsitsipas.

40-40 Smorzata in rete di Musetti, seconda parità.

AD-40 Quando Musetti entra con la prima è tutta un’altra storia.

40-40 Risposta profonda di Tsitsipas che prende il controllo dello scambio e va a segno con il dritto in diagonale, vantaggi.

40-30 Musetti entra con la prima e comanda lo scambio chiudendo con il dritto.

30-30 Esce la risposta con il rovescio di Tsitsipas sulla prima dell’azzurro.

15-30 Grande risposta con il dritto di Tsitsipas.

15-15 Dritto in rete del classe 2002.

15-0 Musetti comanda lo scambio e va a segno con il dritto lungo linea.

3-4 SMORZATA IN RETE DI TSITSIPAS! BREAK DI MUSETTI CHE TORNA IN CORSA NEL PRIMO SET!

40-AD Lungo il dritto del greco, SECONDA PALLA-BREAK MUSETTI!

40-40 Sbaglia con il rovescio Tsitsipas, seconda parità.

AD-40 Stecca con il dritto Musetti che per poco non centra il giudice di sedia.

40-40 Accelerazione con il dritto di Tsitsipas che si salva.

40-AD CONTRO-SMORZATA A BERSAGLIO DI MUSETTI! PALLA-BREAK!

40-40 Sbaglia con il dritto il greco, ingannato dal rimbalzo.

40-30 Tsitsipas chiude bene a rete sul passante con il rovescio dell’azzurro.

30-30 Doppio fallo di Tsitsipas, il primo della partita.

30-15 Rovescio in rete di Musetti.

15-15 Servizio e attacco in controtempo di Tsitsipas.

0-15 Rovescio in rete di Tsitsipas.

2-4 Chiude con il dritto Musetti che con quattro punti consecutivi tiene il servizio.

AD-40 Musetti si apre il campo con il dritto e porta Tsitsipas alla risposta in rete.

40-40 Splendido incrocio con il dritto del n. 66 ATP che porta il game ai vantaggi.

30-40 ACE DI MUSETTI! Il primo della partita per l’azurro che annulla la prima palla break.

15-40 Stavolta non perfetta la palla corta di Musetti, due palle break Tsitsipas.

15-30 Musetti chiama il greco a rete ma non trova il campo con il passante di dritto.

15-15 Colpisce male con il rovescio l’azzurro.

15-0 Buona la smorzata di Musetti che interrompe la serie di punti del greco.

1-4 Ace di Tsitsipas che conferma il break di vantaggio con il nono punto consecutivo.

40-0 Il greco va a bersaglio con il dritto da fondo campo.

30-0 Smash di Tsitsipas.

15-0 Troppi colpi forzati ora per l’azzurro.

1-3 Scappa via il dritto all’azzurro, cinque punti consecutivi di Tsitsipas che trova il break nel primo set.

40-AD Sbaglia con il rovescio Musetti, palla-break Tsitsipas.

40-40 Terzo punto consecutivo di Tsitsipas, vantaggi.

40-30 Sbaglia con il dritto Musetti, l’ellenico risale nel game.

40-15 Risposta inside-in di Tsitsipas che sorprende il toscano.

40-0 L’azzurro si apre il campo e chiude sotto-rete.

30-0 Il greco non arriva sul pallonetto di Musetti.

15-0 Musetti va per la seconda volta a segno con la palla corta.

1-2 Ace di Tsitsipas che tiene il servizio.

40-15 Lunga la risposta di Musetti sulla prima del greco.

30-15 Tsitsipas si apre il campo con la prima e chiude con la volèe.

15-15 Musetti prende il controllo dello scambio e porta il greco al passante forzato che termina lungo.

15-0 Accelerazione con il dritto di Tsitsipas.

1-1 Il carrarino chiude il suo primo turno di battuta con una palla corta ben eseguita.

40-15 PRIMA VINCENTE DI MUSETTI!

30-15 Non riesce la palla corta a Tsitsipas.

15-15 Sbaglia con il rovescio l’azzurro.

15-0 Buona la prima di Musetti.

0-1 Altro errore con il rovescio del classe 2002, Tsitsipas tiene il primo servizio della serata.

40-30 Lungo il rovescio difensivo in back di Musetti.

30-30 Servizio e dritto vincente di Tsitsipas.

15-30 Accelerazione con il dritto dell’azzurro che porta dalla sua parte lo scambio e chiude sotto-rete.

15-15 Musetti cerca di nuovo la soluzione precedente ma stavolta manda in corridoio.

0-15 Musetti apre il match con un passante lungo linea con il rovescio.

SI COMINCIA!

20.58 Sarà Stefanos Tsitsipas il primo a servire.

20.55 Musetti e Tsitsipas stanno ultimando la fase di riscaldamento, cinque minuti all’inizio del match.

20.50 Per quanto invece riguarda gli italiani in campo oggi Sonego ha conquistato il pass per il secondo turno mentre hanno salutato la rassegna parigina sia Cecchinato che Zeppieri, Sinner è invece avanti due set a zero con lo statunitense Fratangelo.

20.45 Giocatori che entrano in campo per il riscaldamento sul “Court Philippe Chatrier”, impianto principale dello “Stade Roland Garros”, dotato di tetto retrattile e in grado di poter ospitare fino a 14.840 spettatori.

20.40 Chi vincerà affronterà al secondo turno uno tra il francese Lucas Pouille e il ceco Zdenek Kolar, con quest’ultimo avanti di un break nel secondo set dopo aver conquistato il primo.

20.35 Lorenzo Musetti tornerà dunque in campo dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro sia Madrid nel match con il tedesco Alexander Zverev, che successivamente anche a Roma e Lione. Al classe 2002 toscano servirà una partita perfetta per riuscire a superare il numero 4 ATP, reduce dalla sconfitta con Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia.

20.30 Nell’unico altro precedente tra i due giocatori, quello dell’ATP di Acapulco 2021, era stato sempre l’ateniese ad imporsi (6-3 6-1).

20.25 Musetti e Tsitsipas torneranno a sfidarsi quasi esattamente un anno dopo le semifinali dell’ATP 250 di Lione 2021 dove ad imporsi fu il greco, 4-6 6-3 6-0 in un’ora e 43 minuti di gioco.

20.20 Si partirà alle ore 20.45 sul “Court Philippe Chatrier”, l’incontro tra il classe 2002 carrarino e il 1998 greco n.4 ATP chiuderà la giornata del tabellone maschile a Parigi.

20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport, e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valido per il primo turno degli Open di Francia 2022.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valido per il primo turno del tabellone maschile degli Open di Francia 2022. Il carrarino classe 2002 esordisce a Parigi con la sfida a uno dei favoriti.

Lorenzo Musetti tornerà dunque in campo dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro sia Madrid nel match con il tedesco Alexander Zverev, che successivamente anche a Roma e Lione. Al classe 2002 toscano servirà una partita perfetta per riuscire a superare il classe 1998 ateniese numero 4 ATP reduce dalla sconfitta con Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia.

Musetti e Tsitsipas torneranno a sfidarsi quasi esattamente un anno dopo le semifinali dell’ATP 250 di Lione dove ad imporsi fu il greco, 4-6 6-3 6-0 in un’ora e 43 minuti di gioco. E’ stato dunque un sorteggio poco fortunato per l’azzurro che avrà però a disposizione le luci del “Court Philippe Chatrier” con il match che chiuderà la giornata del tabellone maschile con inizio non prima delle 20.45.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, valido per il primo turno degli Open di Francia 2022. Si partirà non prima delle 20.45 sul “Court Philippe Chatrier”. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

