IndyCar, Sebastian Vettel potrebbe svolgere un test con Rahal

Sebastian Vettel potrebbe svolgere nel breve periodo un test in IndyCar. Il quattro volte campione del mondo sarebbe orientato con il team RRL, squadra diretta da Bobby Rahal insieme a David Letterman e Mike Lanigan.

L’attuale portacolori dell’Aston Martin ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’ in merito ad un ipotetico test in quel di Road America: “Ho bisogno di dare un’occhiata. Si tratta di una pista fantastica, vedremo”.

Bobby Rahal, padre di Graham che attualmente gareggia nella categoria con la propria squadra, ha affermato: “Non abbiamo alcuna opportunità in questo momento, ma nulla è da escludere. Road America è uno dei posti più belli per un test del genere. Non so se un uomo come lui voglia correre a tempo pieno in IndyCar, molti europei non gradiscono l’idea di correre sugli ovali”.

Il tedesco potrebbe aggiungersi alla lista dei piloti interessati alla categoria americana che dopo le prime prove si sposterà in quel di Indianapolis per il GP che apre il lunghissimo cammino che ci porterà al fine settimana del Memorial Day ed alla mitica Indy500.

Foto. LPS