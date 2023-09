Cosa si Ã¨ fatto Jannik Sinner? Nuovo infortunio a Roma e come sta

Jannik Sinner è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano ha disputato un eccezionale primo set, rimontando da 0-3 contro il numero 4 del mondo e giocandosela alla pari nel tie-break. Nella frazione decisiva il greco ha piazzato un micidiale uno-due e ha chiuso i conti. Proprio in quel frangente l’altoatesino ha accusato un problema fisico, che lo ha costretto a chiamare il medical time-out. Una volta tornato in campo per disputare il secondo set, Jannik Sinner ha faticato a ingranare e non ha potuto nulla contro la furia dell’ellenico.

Il nostro portacolori ha comunque dimostrato di poter giocare alla pari con uno dei migliori atleti in circolazione. Ma cosa si è fatto Jannik Sinner? Un nuovo infortunio a Roma per il 20enne, come egli stesso ha spiegato ai microfoni di Repubblica: “Mi si è girata l’anca sinistra nell’ultimo punto del tie-break del primo set, mentre recuperavo un dritto. Dopo il medical time out la situazione non è migliorata e nel secondo set non sono riuscito a tenere il livello del primo, non ho più spinto”. Si tratta dunque di un problema all’anca per l’azzurro, reduce da criticità a una vescica del piede che gli ha complicato la vita ad aprile.

La speranza è che non si tratti di nulla di grave e che Jannik Sinner possa scendere regolarmente in campo a Parigi tra un paio di settimane per il Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma sulla terra rossa della capitale francese e dove l’altoatesino cercherà di essere protagonista dopo aver raggiunto i quarti di finale un paio di stagioni fa.

Foto: Lapresse