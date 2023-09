Ciclismo, Julian Alaphilippe può riprendere ad allenarsi sui rulli dopo il brutto incidente della Liegi-Bastogne-Liegi

Arrivano novità importanti sul conto di Julian Alaphilippe. Il campione del mondo, dopo tre settimane dalla bruttissima caduta alla Liegi – Bastogne – Liegi, si è messo alle spalle l’emopneumotorace che aveva subito in conseguenza del crash nella Classica.

Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl, dunque, può riprendere ad allenarsi, ma sui rulli. Da capire se vedremo l’iridato al via del Tour de France anche se il percorso che vorrà portarlo alla Grande Boucle e lungo e con tante incertezze.

Da parte della compagine belga non sono state indicate delle scadenze precise perché tutto si sviluppa giorno dopo giorno in relazione a come il fisico di Alaphilippe risponderà alle sollecitazioni. “Dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi del mese scorso, il campione del mondo si è sottoposto a ulteriori esami presso l’ospedale di Herentals. Questi esami hanno rivelato che il pneumotorace che ha subito in seguito alla caduta di tre settimane fa è completamente guarito, il che significa che Julian è ora in grado di riprendere un allenamento leggero sui rulli. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate prima di prendere ulteriori decisioni e di definire un programma per il suo ritorno alle corse”, il testo del comunicato della squadra riportate da cyclingpro.net.

Non resta che attendere quindi l’evoluzione della situazione, ma è chiaro che gli appassionati sperano di vedere al più presto in sella il fuoriclasse transalpino.

Foto: LaPresse