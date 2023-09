Canoa velocitÃ , a Poznan la seconda prova di Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di canoa velocità torna immediatamente protagonista. Se la scorsa settimana la stagione si era aperta a Racice, in Repubblica Ceca, da domani le imbarcazioni sfrecceranno nelle acque di Poznan, in Polonia, per il secondo appuntamento internazionale che fa un po’ da apertura a quest’annata che troverà il suo culmine con Mondiali ed Europei.

L’Italia viene da un discreto impegno a Racice, concluso con quattro podi: Carlo Tacchini ha trionfato nei 5000 metri al cospetto del cubano Serguey Torres Madrigal, oro nel C2 500 alle ultime olimpiadi; nel C2 Nicolae Craciun e Daniele Santini si sono confermati tra i migliori della specialità con il bronzo nei 500 metri e l’argento nei 1000, mentre Susanna Cicali ha quasi emulato Tacchini con il secondo posto nel K1 5000 metri.

Un buon weekend per gli azzurri, che cercano altre risposte da coloro che saranno impegnati nelle acque polacche, a partire da Mattia Alfonsi che non ha sfigurato quest’oggi. Ci si attende qualche squillo da parte della coppia Di Liberto-Gnecchi e da Manfredi Rizza nel K4.

Foto: Federcanoa