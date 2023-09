ATP Roma 2022: Sinner piega Martinez e si guadagna il derby con Fognini

Buona la prima per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2022. L’altoatesino ha superato in due set lo spagnolo Pedro Martinez, numero 40 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo poco meno di un’ora e mezzo di gioco.

Una prestazione positiva quella di Sinner, bravo a reagire nell’unico momento di difficoltà nel primo set e a chiudere in due set un match che poteva anche risultare più insidioso. Jannik ha conquistato il 77% dei punti con la prima ed anche un buon 55% con la seconda. Un po’ bassa la percentuale di prime in campo (il 61%).

Partenza lanciata di Sinner che ottiene subito il break in apertura e allunga sul 3-0. Il set sembra scivolare via comodamente nella mani dell’azzurro, che si porta sul 5-2. Martinez, però, trova un ottimo nono game in risposta ed ottiene il controbreak con una bella palla corta ed il successivo passante. Sinner cancella immediatamente il passaggio a vuoto e nel game successivo trova subito un nuovo break, dominando lo scambio da fondo. Il set finisce 6-4 per l’altoatesino.

Break immediato anche nel secondo set per un Sinner che esalta anche il pubblico romano con una pregevole palla corta. L’azzurro salva una palla del controbreak e torna ancora avanti sul 3-0 come nel primo set. Sinner mantiene il break di vantaggio e conquista il secondo set per 6-3, centrando la qualificazione al secondo turno.

Sinner adesso sarà atteso dal derby azzurro con Fabio Fognini. Il ligure ha sconfitto ieri Dominic Thiem in due set ed oggi ha vinto anche in doppio in coppia con Simone Bolelli. Si tratta anche del primo scontro in carriera tra Sinner e Fognini.

FOTO: LPS