ATP Roma 2022, nessun precedente tra Sinner e Fognini. Le chiavi di un derby di grande fascino

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino, testa di serie n.10, si è aggiudicato il match d’esordio degli Internazionali d’Italia 2022 contro lo spagnolo Pedro Martinez. Un successo abbastanza in scioltezza per il n.13 del mondo che ha prevalso per 6-4 6-3 in 1 ora e 25 minuti di gioco contro l’iberico (n.40 del ranking). Con questo risultato, Sinner approda al secondo turno e affronterà Fabio Fognini in un derby affascinante e senza precedenti.

Sarà una sfida interessante, senza riferimenti per entrambi i giocatori. Fognini ieri ha fatto vedere a tratti un grande tennis contro l’austriaco Dominic Thiem e sui campi del Foro Italico sa esaltarsi. Sul piano del tocco il ligure è superiore, ma per il resto i favori del pronostico sono tutti per il classe 2001 del Bel Paese.

L’allievo di Simone Vagnozzi, contro Martinez, ha messo in mostra grandi percentuali di efficienza in risposta, trovando profondità da fondo e mettendo in difficoltà il rivale. Ecco che questo fattore, associato alla non sempre efficace battuta di Fognini, potrebbe far sorridere il ragazzo di Sesto Pusteria.

Domani, non prima delle 19.00, sul Centrale ne sapremo sicuramente di più. I due azzurri vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale dove già si conosce il nome del prossimo avversario, ovvero il serbo Filip Krajinovic. A sorpresa, il n.54 del mondo ha battuto il n.7 ATP, Andrey Rublev, per 6-2 6-4. Vista la caratura dell’avversario, per Sinner o Fognini una chance per giocarsela negli ottavi e mettere nel mirino i quarti di finale. Giusto però pensare un incontro alla volta.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti